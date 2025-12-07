El líder sigue firme

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barcelona reafirmó ayer su liderato en LaLiga al lograr una victoria de gran valor en el estadio de La Cartuja ante el Betis (3-5), un rival que está en una gran forma pero que tuvo que sucumbir ante la calidad y la pegada del equipo de Hansi Flick, en el que destacó los tres goles que logró Ferran Torres en la primera mitad. El cuadro azulgrana revalorizó, con estos tres importantes puntos, su triunfo del pasado martes ante el Atlético con el sexto seguido en Liga.

El Barça, que vio como a los seis minutos el brasileño Antony dos Santos abrió el marcador para el Betis, no tardó en reaccionar para irse al descanso con un claro 1-4, con un triplete de Ferran Torres y otro tanto de Roony Bardghji.

El equipo de Hansi Flick firmó una nueva remontada, ya ya son seis en esta Liga, y volvió a confiar una vez más en su gran pegada, a pesar de las rotaciones y ausencias, sin Robert Lewandowski, Raphinha o Fermín, pensando en el duelo de Champions del martes contra el Eintracht Francfort.

Tras el 1-0, encajado a los seis minutos de partido, volvió a aparecer un Barça contundente, con Lamine Yamal jugando por dentro, la banda derecha para Roony Bardghji, autor de un golazo, y un Ferran en punta que marcó tres y pudo irse con alguno más. En el segundo tiempo, el sueño del Betis se esfumó definitivamnte con un penalti, muy protestado por la afición verdiblanca, por manos de Marc Bartra y que tras revisión de VAR, convirtió Lamine para colocar un 1-5 que parecía dejar el partido sentenciado.

El conjunto andaluz sacó orgullo y, junto con la relajación en la que cayó el Barça a la hora de engordar su marcador –Marcus Rashford perdonó otro mano a mano y Ferran rozó el cuarto en su cuenta, entre alguna que otra ocasión más–, los de Pellegrini maquillaron el marcador. La insistencia local la personificó Abde, y Diego Llorente, en un saque de esquina, y el Cucho Hernández, en un penalti de Kounde, firmaron el definitivo 3-5, demasiado tarde para eviar la derrota. El Barça, con este nuevo triunfo, afianzó su liderato, dosificando minutos ante el vital duelo en Champions contra los alemanes.

“Tengo confianza en lo que estamos haciendo”

Hansi Flick se quedó con “lo positivo” del 3-5 ante el Betis y confesó que tiene “confianza” en lo que ve de sus jugadores, al tiempo que excusó el tramo final en Sevilla por el cansancio. “Estoy contento. El equipo luchó después de un gol en contra. Si quieres ver lo negativo puedes hacerlo, yo no, yo estoy muy orgulloso de mi equipo. Para mí, hoy es positiva la actuación de mis jugadores”.