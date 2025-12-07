El Pons Lleida, obligado a ganar hoy al Sant Just para optar a la Copa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida recibe hoy al Sant Just (16.10/LleidaTV) con la obligación de ganar para mantener opciones de clasificación para la Copa del Rey. El equipo que entrena Edu Amat ha encadenado tres derrotas en la Liga, lo que le ha complicado las opciones de jugar esta competición. Los leridanos reciben a un Sant Just que ocupa la penúltima posición, con tan solo dos victorias, pero que está a solo tres puntos del Llista, que solamente ha firmado un triunfo más, tres. Además, el Pons Lleida se enfrentará ante rivales muy complicados en las dos últimas jornadas de la primera vuelta, ya que el próximo domingo visitará la pista del Liceo en el último partido del año y, el 4 de enero recibirá al Reus en el Onze de Setembre.

El entrenador del equipo, Edu Amat, señalaba en la previa del partido que “cualquier opción de disputar la Copa pasa por sumar los tres puntos ante el Sant Just”, aunque admitía que no será un partido fácil. “Hay que ser realistas, jugamos en casa, pero ellos vienen de ganar en competición europea y también necesitan los tres puntos para salir de las posiciones de abajo”, añadía.

Valoraba también que, en caso de no ganar, “nos veríamos inmersos en la lucha de la zona baja de la clasificación” añadiendo que “tenemos que estar tranquilos y hacer nuestro juego, porque los tres puntos son muy importantes”.