Norris, campeón del mundo

Lando Norris, con el trofeo de tercer clasificado del Gran Premio en su mano derecha, celebra su primer título mundial con efusividad en el podio. - EUROPA PRESS

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El inglés Lando Norris (McLaren) se proclamó ayer por primera vez campeón del mundo de Fórmula 1, al acabar tercero el GP de Abu Dabi, el último del año, que ganó Max Verstappen (Red Bull). Sin embargo, su triunfo fue insuficiente, ya que se quedó a dos puntos de completar una histórica remontada, ya que estaba a 104 del liderato tras 15 carreras.

Norris, de 26 años, se convirtió en el undécimo británico en ganar el Mundial, en cuyo historial sucedió a Verstappen, campeón las cuatro ediciones anteriores. El británico tuvo que pelear para finalizar en una tercera plaza que le aseguraba el campeonato, por detrás de su compañero Oscar Piastri, el tercero que llegaba con opciones de título, y que firmó la segunda plaza, que no le valió para batir a ninguno de sus oponentes. Fernando Alonso (Aston Martin) acabó sexto y Carlos Sainz (Williams), decimotercero.

Verstappen, que salía desde la ‘pole’, retuvo la primera plaza en la salida y se escapó de sus perseguidores para sumar el octavo triunfo del curso aprovechando que Piastri le arrebató la segunda plaza de partida a Norris. Así se estableció el primer tramo de la carrera, con un resultado que hacía campeón a Norris, aunque sin margen de error, porque Charles Leclerc (Ferrari) le apretaba por detrás y solo tenía asegurado el título si terminaba en el podio.

El momento de mayor tensión llegó tras la primera parada en ‘boxes’, ya que Leclerc y también George Russell (Mercedes) anticiparon el cambio de ruedas, obligando a reaccionar a McLaren para que Norris retuviera la posición. El británico se mantuvo por delante de ambos, pero salió en tráfico y tuvo que adelantar a unos cuantos coches que aún no habían parado.

El momento más controvertido fue cuando se encontró a Yuki Tsunoda, compañero de Max Verstappen en Red Bull, que trató de ser férreo en su defensa y fue sancionado por cambiar demasiadas veces de dirección en plena recta con el británico detrás. Su movimiento hizo que Norris saliera por fuera de la pista en la maniobra, por lo que fue investigado, aunque los comisarios no le sancionaron.

Por delante, Piastri, el único contendiente que salía con neumáticos duros, alargó mucho su parada y llegó a liderar, pero nunca tuvo opción de batir a Verstappen. Tras su encontronazo con Tsunoda y con un nuevo paso por ‘boxes’ para cubrir otra parada de Leclerc, Norris ató la tercera plaza y el título.

El británico se mostró feliz de haber podido completar “un viaje muy largo” hasta ser campeón y felicitó a sus dos rivales por el título: “Ha sido un placer competir contra ellos, lo he disfrutado y estoy muy orgulloso”, afirmó.