Acarician los cuartos

El Barcelona cumplió para mantener su liderato de la Champions y estar a un paso de meterse entre los cuatro primeros, evitando así una eliminatoria. Otra victoria azulgrana en la que notaron las ausencias, pero se supieron sobreponer ante un Benfica que llegó a empatar el partido, pero fue insuficiente. El Barça sigue sin fallar y con trece puntos tiene su pase a cuartos prácticamente sellado.

La tuvo en el primer minuto Pajor tras un gran pase de una activa Alexia, y dos minutos después, la portera portuguesa apareció para sacar un gol cantado de Pina, que pudo abrir el marcador en otro tiro desde el área pequeña que se fue alto. Se olía el gol, pero se resistía. Sobre todo a una Pina que estrelló un disparo en el larguero antes de la media hora. Poco después, Pajor hizo justicia y no falló en un pase exquisito de Alexia para poner el 1-0 y quitar presión. Tuvo dos claras Brugts para abrir brecha y Pina, al filo del descanso, estrelló otro balón en el larguero.

Nada más arrancar la segunda parte, un mal despeje de Mapi lo aprovechó Gasper para empatar, que poco después rozó el segundo. El Benfica perdonó y lo pagó caro, ya que en el 54’, un centro de Alexia lo envió sin querer Ucheibe al fondo de la red. Solo cuatro minutos después, Laia Aleixandri se encontró un balón en el área tras un córner y no falló para anotar el 3-1 que sentenciaba. Las azulgranas ya tenían un colchón para no sufrir, pero Lucia Alves pudo recortar distancias en un tiro desde la frontal. También Alexia pudo marcar por partida doble, la segunda de ellas desde el punto de penalti que no acertó a transformar.