El Alpicat encaja su décima derrota

El Lleidanet Alpicat encajó su décima derrota en once jornadas ante un Sant Cugat, que aprovechó una ocasión nada más iniciarse el segundo periodo para hacerse con la victoria. El equipo de Mats Zilken, que tuvo la baja de Ona Moreno, todavía no conoce la victoria y sigue vicecolista junto al Mieres.

El Alpicat comenzó bien con tres ocasiones casi seguidas de Arantxa González. Aún tuvo una cuarta ocasión la capitana en el minuto 10 que la guardameta Carla Batlle desbarató con buenos reflejos. Poco a poco, el Sant Cugat tenía más posesión, pero el Alpicat esperaba atrás para salir rápido al contragolpe. A tres minutos para el descanso llegó la primera gran oportunidad para el equipo leridano. La falta directa la ejecutó Arantxa González, que avanzó unos centímetros con la bola y disparó a la portería sin intentar regatear a la portera. Aún dispuso acto seguido la jugadora local de una buena oportunidad al recoger el rechace de la guardameta, pero tampoco acertó con el gol. Con el 0-0 inicial se llegó al descanso.

Al poco de iniciarse el segundo periodo, el Sant Cugat acertó a marcar por mediación de Gina Balcells (27’). El Alpicat intentó empatar, pero el partido siguió en los mismos derroteros que la primera mitad. Pero en el minuto 36 Arantxa González dispuso de un penalti y tampoco pudo batir la portería visitante.