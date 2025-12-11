Otro escollo superado

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana solventó ayer con suficiencia la visita del colista, el Mieres (4-1), para lograr un nuevo triunfo pese a las numerosas bajas. En un partido trabado, en el que debutó la joven Maria Parrot, las leridanas tuvieron ocasiones para marcar muchos más goles y se van al parón navideño terceras, a un punto del líder Gijón, a quien se miden el sábado en Champions en su último partido de 2025.

Como era de esperar, el partido fue un asedio del Vila-sana, que se adelantó a los dos minutos con un gran disparo de Victòria Porta (1-0). Con la ventaja, las del Pla d’Urgell, con pocos efectivos, maduraban sus ocasiones ante un rival muy encerrado, obligando a intervenir en repetidas acciones a la meta Julieta Rouco, la más atareada de las asturianas. No obstante, observó impasible como Elsa Salvanyà, que regresaba ayer, establecía el 2-0. El partido era un acoso y derribo, lo que provocó que una pérdida de Florenza dejara sola ante Sandra Coelho a Ari Martínez para que anotara el 2-1, con el que se alcanzó el descanso pese a las incontables ocasiones leridanas.

Tras el descanso, la situación se puso propicia para el Vila-sana, porque la visitante Valentina Domínguez vio la tarjeta azul nada más empezar y Aina Florenza aprovechó la inferioridad para hacer el 3-1. Pese a encontrar cada vez más grietas en la zaga de un Mieres que acusaba el cansancio, las leridanas no encontraban el gol –incluso Florenza falló un penalti– y no volvió a anotar hasta los instantes finales, con el 4-1 de Salvanyà.