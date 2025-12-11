El Hiopos Lleida afronta el primer bache serio de la temporada. Por primera vez ha encadenado tres derrotas y, después de un gran inicio, presenta más tropiezos que victorias en la clasificación. En estas tres últimas derrotas hay una constante que se ha repetido, la mala puesta en escena del equipo que, a la postre, ha acabado siendo un lastre. Tanto Millán Jiménez como Cameron Krutwig así lo admitían ayer, coincidiendo en que no basta con jugar bien 20 minutos para ganar en la Liga ACB.

El alero navarro reconoce que el patrón se repite desde hace semanas. “No empezamos bien el partido, como ya nos pasó en Manresa y contra el Murcia, aunque la segunda parte ante el Unicaja fue buena, peleamos y la gente se fue satisfecha”, apunta, aunque lamenta que la reacción llegara tarde. “Si hubiéramos tenido un poco más de acierto en la primera parte hubiéramos ganado. Competimos, pero no vale con esos 20 minutos del final, y menos ante equipos como el Unicaja”, puntualizó.

El pívot de Illinois comparte la misma opinión y señala: “Como se vio en la segunda parte, jugamos bien, jugamos juntos. Ahora solo tenemos que hacerlo durante los 40 minutos”, al tiempo que reconoce que el Hiopos sale demasiado frío a los partidos, como le sucedió el pasado sábado. “Salimos un poco apagados, lentos. Luego logramos remontar, luchamos y demostramos lo que somos capaces de hacer. Es una buena señal, pero hay que mantenerlo durante todo el partido”, apostilló.

Ambos jugadores centran el foco en la defensa. Para el pívot de Illinois, la diferencia entre una mala y una buena parte se explica en la intensidad atrás: “En la segunda parte empezamos a jugar nuestro juego defensivo: presión, fuerza, rebotes. La intensidad tiene que estar ahí todos los días. Otros equipos pueden ganar al 75 %, nosotros no”, aseveró. Jiménez coincide en que la clave no es táctica, sino mental: “No hemos tenido la mentalidad ni la predisposición que requería el partido y nos ha pasado factura”, destacó.

La derrota ante Murcia dolió por las sensaciones que dejó, recuerda Jiménez, no así las otras dos. “Ante el Murcia ellos tuvieron un gran día y nosotros al revés. Las otras dos derrotas fastidian bastante porque estuvimos cerca de ganar y al final no lo logramos”, reflexiona. Aun así, el equipo no cae en dramatismos. Krutwig asegura que el vestuario mantiene la calma y la unión: “No creo que nadie esté desanimado. Sabemos que no podemos tomarnos días libres. No vamos a presentarnos y ganar: tenemos que venir preparados para competir”, dijo.

La visita a Bilbao surge ahora como una oportunidad para reivindicarse. “Es un pabellón difícil y ellos juegan con un estilo único”, recuerda Krutwig. Jiménez insiste en que, sin el apoyo de la afición, la cohesión interna será clave: “Tenemos que estar juntos, porque no vamos a tener el apoyo de la gente y va a ser más importante el hecho de apoyarnos unos a otros e ir todos a una”.