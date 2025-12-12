“Flick me dejó claro que me necesitaba en el equipo”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Eric García firmó ayer su nuevo contrato con el Barcelona, que le unirá hasta 2031, y afirmó que su sueño siempre fue “jugar en el Barça y ganar muchos títulos”, incluso cuando tuvo que marcharse una temporada cedido al Girona: “El paso de irme allí fue muy importante para jugar muchos minutos y volver a coger este nivel, y quiero agradecer a Míchel la confianza que tuvo en mí”. Eric también reconoció que al inicio del curso pasado le estaba “costando entrar” en el once de Hansi Flick, pero “todo cambió” tras el partido de Liga de Campeones ante el Benfica. “Había posibilidades de salir, pero tuve una conversación con el míster, me dijo que me necesitaba aquí y eso cambió el rumbo de la temporada”, desveló.

Por otra parte, el Barça ha remitido a la UEFA un inventario completo de los daños provocados por los hinchas del Eintracht de Frankfurt en las instalaciones del Spotify Camp Nou durante el partido de Champions, y confía en que el club alemán le compense por ello.