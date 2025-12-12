Una Pujada de récord

La 44 Pujada a la Seu Vella, que tendrá lugar este domingo, afronta una nueva edición marcada por el notable aumento de participación, ya que la organización, que había fijado un límite de 400 corredores, decidió ampliar en 75 dorsales adicionales ante la elevada demanda, logrando así un nuevo lleno absoluto.

El recorrido mantiene su salida tradicional desde la plaza de la Sardana y conserva su exigencia característica: atraviesa el Barri Antic, el Parc de la Mitjana y el margen del Segre, antes de afrontar la emblemática ascensión por la calle Cavallers, el tramo más icónico y exigente de la prueba. Este año, además, la carrera coincidirá con La Marató de 3Cat, dedicada a la investigación del cáncer.

En la línea de salida volverán a encontrarse algunos de los nombres más destacados de ediciones recientes, como Alberto Puyuelo, Muhammad Lamin Bah o Roger Mirabet en categoría masculina, y Paula Mata y Emma Carreras en la femenina. También participará Roc Bellostas, vencedor de la 42ª edición. Los atletas tendrán en el horizonte los récords establecidos en 2022: los 32’05” de Xavi Tomasa y los 37’33” de Núria Tilló, que siguen siendo las marcas de referencia a batir. Quienes logren superarlas optarán a un premio especial de 100 euros.

La dotación económica contempla igualmente 100 euros para los ganadores absolutos, 50 para los segundos clasificados y 25 para los terceros, además de 100 euros para el mejor corredor y corredora del tramo cronometrado de la calle Cavallers. El resto de galardones incluirán lotes deportivos, obsequios gastronómicos y trofeos en diversas categorías y equipos. La recogida de dorsales se realizará hoy y mañana en Decathlon Lleida, así como el mismo domingo. La caminata empezará a las 9.00 y la carrera de 10 km dará su salida a las 10.30. El fundador de la carrera, Joan Moraño, destacó “la calidad de la participación” entre los atletas de élite y el hecho de que “es la prueba atlética más veterana y emblemática de la ciudad”.