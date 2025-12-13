Jordi Carrasco logra tres medallas, una de oro, en el Catalán júnior

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El nadador leridano Jordi Carrasco (Club Natació Sabadell) ha logrado tres medallas (un oro por equipos, una plata y un bronce) durante el Campeonato de Catalunya Júnior que se celebra desde el jueves en el CN Barcelona.

La medalla de oro la consiguió como parte del relevo 4x200 del CN Sabadell, que se impuso con comodidad en la prueba. Junto Cristian Córdoba, Hugo Nevado y Alexandre Comas, se colgó el oro con una marca de 7:51.81, a más de quince segundos del segundo equipo, el CN L’Hospitalet (8:09.62).

El leridano fue plata ayer en los 50 metros espalda (27.48), por detrás de su compañero de equipo Alexandre Comas (27.12), mientras que acabó tercero en la final de los 100 mariposa, con un crono de 55.14. El ganador fue Oliver Roch, del CN Terrassa (54.80) y Comas se colgó la plata (55.03).