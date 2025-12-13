Andrea Fuentes, seleccionadora española de natación artística: “La mente te lleva lejos”

La seleccionadora española de natación artística, Andrea Fuentes (Valls, 7-4-1983), que estará presente en la VII Jornada Comunicación Mujer y Deporte #EllasSonDeAquí el próximo martes en el Auditori Enric Granados, dijo ayer en declaraciones a SEGRE que los aprendizajes de su etapa como nadadora han marcado profundamente su manera de entrenar y liderar equipos. “Aprendí muchísimo de mis entrenadoras, especialmente de Anna Tarrés, que era un genio como entrenadora y coreógrafa. Ella me enseñó que nada es imposible y cómo convertir en posible lo que parecía inalcanzable. Me quedé con su creatividad y con la búsqueda constante de la excelencia. Esa esencia es la que he llevado a mi proyecto actual junto a Víctor (Cano, su pareja y exgimnasta): una filosofía distinta, pero basada en trabajar al máximo para lograr lo que parecía imposible”.

Al hablar del paso de nadadora a entrenadora, Fuentes admite que “lo más difícil fue darme cuenta de que ya no habría un público aplaudiéndome y que, una vez que mis nadadoras compiten, yo ya no puedo hacer nada. Estaba acostumbrada a depender de mí misma, y pasar a un rol en el que no controlas el resultado genera inquietud. Con el tiempo lo aprendí a gestionar: ahora la presión está antes de competir; cuando empieza la competición, el trabajo ya está hecho. Echo de menos la conexión con el público, pero disfruto muchísimo ser entrenadora”. Sobre los valores que pretende transmitir a las nuevas generaciones, lo tiene claro: “El valor del esfuerzo, del trabajo en equipo, de la creatividad y de atreverse a hacer las cosas de forma distinta. Eso es lo que más me ha enseñado el deporte de élite”.

La presión competitiva, en un deporte tan exigente como la natación artística, la maneja desde la perspectiva. “Siempre les digo a mis nadadoras: no somos cirujanas a corazón abierto ni desactivadoras de bombas. Nadie muere si cometemos un error. Nuestro trabajo es inspirar, emocionar, hacer vibrar al público. Aun así, en un Mundial o unos Juegos es inevitable sentir nervios. Por eso entrenamos muchísimo la gestión emocional. Lo hacemos con meditación, con muchas conversaciones y con el apoyo de nuestra psicóloga, Gloria Balagué. Conocer bien el cuerpo y la mente cambia completamente la gestión de la presión”.

En cuanto a las cualidades que busca en una deportista, valora “la fortaleza mental, la capacidad de esfuerzo, el trabajo en equipo, la humildad y la pasión. Hay entrenadores que priorizan más lo físico, pero he comprobado que la mente es la que te lleva más lejos”. Respecto a la evolución del papel de la mujer en el deporte señala que “la natación artística ha sido tradicionalmente femenina, así que no he vivido las desigualdades de futbolistas, waterpolistas u otras deportistas. En nuestro caso es casi al revés. Aun así, trabajo para que los hombres puedan practicar este deporte sin tabúes sociales. Creo que las cosas han cambiado. En España, en algunas etapas, el deporte femenino incluso ha tenido mejores resultados que el masculino, lo que ha inspirado a muchas niñas y ha atraído apoyo empresarial”.

Abre la exposición de deportistas locales referentes

La exposición “Deportistas leridanas referentes 2025” se inauguró ayer en el pabellón Onze de Setembre con el objetivo de visibilizar y reconocer el talento femenino del territorio y su contribución al deporte de alto nivel. La muestra pone el foco en deportistas individuales de distintas disciplinas que se han convertido en referentes y destaca la trayectoria y el papel clave de varios clubes en el impulso del deporte femenino.