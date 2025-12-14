Agreden a un jugador del Rosselló en Torrefarrera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El fútbol leridano volvió a vivir ayer otro caso de violencia, esta vez con la agresión por parte de un grupo de aficionados del Torrefarrera a un jugador del Rosselló en el parking del Complex Esportiu Antoni Palau. El agredido, que ha presentado denuncia ante los Mossos d’Esquadra, recibió un fuerte golpe en el pómulo que le provocó una fractura, de la que tuvo que ser atendido en el Arnau de Vilanova, donde le pusieron varios puntos de sutura.

Los hechos tuvieron lugar al acabar el partido correspondiente al grupo 29 de la Cuarta Catalana, que finalizó en empate (2-2) y, según explicó el presidente del Rosselló, Marc Quella, “sin incidentes” remarcables, más allá de la rivalidad entre dos conjuntos vecinos. Al parecer, un grupo de aficionados del Torrefarrera increpó a un jugador del Rosselló cuando este, acompañado de su pareja y su padre, se dirigía hacia el coche para regresar a casa. Estos seguidores propinaron varios empujones a los tres y luego la tomaron especialmente con el jugador, al que le fracturaron un pómulo.

Los Mossos, alertados por los clubes, se personaron poco después en el parking aledaño al campo de fútbol del Torrefarrera y tomaron declaración al agredido que, una vez fue atendido en el Arnau de Vilanova hasta altas hora de la noche, donde le tuvieron que poner varios puntos de sutura, presentó denuncia en comisaría.

Los dos clubes publicaron en las redes sociales un comunicado conjunto en el que condenaban los hechos. “El CF Torrefarrera y el CF Rosselló queremos manifestar de manera conjunta nuestro rechazo más absoluto y contundente a cualquier tipo de violencia, dentro o fuera de los terrenos de juego” y “los dos clubes queremos dejar claro que estas actitudes no representan en ningún caso los valores del fútbol ni de nuestras entidades”, escribieron.

En la nota también se dice que “el Torrefarrera ya está colaborando activamente para identificar a los responsables de los hechos, con el objetivo de prohibirles el acceso a las instalaciones deportivas durante lo que resta de temporada, así como aplicar todas las medidas disciplinarias que sean necesarias”. Los dos clubes mostraron también su apoyo al jugador agredido.