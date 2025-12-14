El líder no perdona

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un doblete de Raphinha en la segunda mitad ante Osasuna (2-0) hizo más líder al Barcelona, que acumula siete victorias consecutivas, le saca siete puntos de ventaja al Real Madrid y acabará el año al frente de la clasificación. Y eso que cuando los azulgranas perdieron en el Bernabeu (2-1), la desventaja de los de Hansi Flick llegó hasta los cinco puntos. Siete victorias después, la ventaja del Barça alcanza los siete puntos, con un partido más que los blancos, y ocho sobre el tercero, que es el Villarreal, pero que tiene dos partidos menos.

El partido ante los navarros fue muy sufrido. Los azulgranas tardaron 70 minutos en abrir el marcador, por el camino habían quedado 21 remates y un dominio insultante ante un rival que ofreció poco y lo fió todo a su defensa.

Como Hansi Flick vio de lejos el autobús que Alessio Lisci iba a aparcar sobre el césped del Camp Nou, puso a Marcus Rashford por la izquierda para abrir el campo, a Raphinha de mediapunta y confió en el olfato goleador de Ferran Torres y el desborde de Lamine Yamal. Pero su equipo no estaba fino. El partido fue un calco del vivido hace unos pocos días ante el Eintracht de Fráncfort, que se decidió con dos goles de un protagonista inesperado: Jules Kounde.

Contra Osasuna, la idea de los azulgranas era no sufrir tanto y en la primera mitad no lo consiguió. Su monólogo no se trasladó al marcador, seguramente por la falta de puntería, más allá de un tanto anotado por Ferran Torres (min. 24) y anulado por el VAR por una fuera de juego anterior.

Antes Rashford había reclamado un penalti por parte de Arguibide (min. 8), que no fue considerado por el videoarbitraje. El Barça arrinconó a Osasuna y tuvo la pelota y las ocasiones Un remate de Eric (min. 22), que salió fuera por poco, y otro de Lamine Yamal (min. 23), ambos en un par de minutos, estuvieron a punto de sorprender a Sergio Herrera, pero el gol no llegaba.

Y no lo hizo hasta los últimos minutos. Raphinha abrió el marcador con un certero remate (1-0, 70’) y, cuando el encuentro acababa, firmó el 2-0 que da tres puntos más al líder, que se ha habituado a ganar.

El Racing de Santander empató (1-1) ayer contra el Leganés en la jornada 18 de LaLiga Hypermption, tropiezo del líder que no aprovechó un Deportivo de La Coruña que perdió (0-3) ante la Real Sociedad B y puede además perder su segunda posición. En otros partidos de Segunda jugados ayer, el Zaragoza perdió en casa 1-2 ante el Cádiz y el Andorra sumó una importante victoria en Valladolid (0-1).

Flick: “Es bueno meter presión”

Hansi Flick dijo tras la victoria ante Osasuna que “es bueno meter presión a los demás, pero en nuestra mano está ganar”, añadiendo que “lo importante han sido los tres puntos. Controlamos el partido, en defensa lo hicimos bien. No hubo grandes ocasiones, pero logramos los tres puntos”. Insistió en que no piensa en los rivales: “No pienso mucho en los otros equipos. Queremos ganar al Villarreal. Tenemos que ir y creer en nosotros”.