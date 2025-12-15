Al Almacelles se le escapa la victoria ‘in extremis’

Publicado por JOAQUÍN ALONSO Creado: Actualizado:

El Almacelles empató ante el Balàfia 3-3, en un partido igualado que en la primera parte se decantó para los visitantes, que empezaron adelantándose gracias a un tanto de Lozano en su propia puerta y minutos más tarde, Nieto amplió la ventaja (0-2, 21'). En la segunda parte, el Almacelles reaccionó. Primero, Mario acercó a los locales y Rafael, a los pocos minutos, empató el partido (2-2, 69’). En la siguiente jugada, Argelich adelantó momentaneamente a los locales, pero Fraile, a pocos minutos del final, devolvió el empate en el marcador para que ambos equipos sumasen un punto (3-3, 86’). Tras el empate, el Almacelles es séptimo con 17 puntos mientras que el Balàfia es segundo con 20.