El AEM acaba con su némesis

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El AEM tumbó, por fin, a su bestia negra. Con los antecedentes en la mano, parecía imposible ganar al Osasuna en el Tajonar. De hecho, las leridanas jamás lo habían conseguido. Sin embargo, una exhibición defensiva culminada por dos tantos de Evelyn fue definitiva para que el conjunto del Segrià se impusiera ayer por 1-2 a las rojillas y cerrara el 2025 con la sensación de que la salvación cada día está más cerca.

Ya lo avisó Rubén López en la previa: “tenemos probabilidades de ganar”. Y vaya si las tenían. Las azules plasmaron un partido prácticamente perfecto que les sirvió para materializar su segundo triunfo consecutivo y marcharse al parón navideño a tan solo un punto de la salvación. Hasta da la sensación que esta pausa llega en el peor momento posible, con un AEM enrachado que se cree capaz de revertir el mal arranque liguero.

Hasta la fecha, el Tajonar había sido un fortín. Un campo casi inexpugnable en el que solo el Villarreal, cuarto clasificado, había sido capaz de ganar, pero eso no le importó al conjunto aemista. Las de Rubén López, que tan solo dio entrada a Vero y Blasco por Nora y Anafer en el once inicial respecto al último choque, salieron como un tiro, anulando por completo a su rival. El saque de centro ya fue toda una declaración de intenciones. Charle se la dejó a Noe que, rápidamente buscó activar a sus compañeras de ataque. La jugada quedó en nada, pero el AEM dejaba claro que quería ir a por el partido.

Tanto lo quiso que en el minuto 3, en la primera ocasión de peligro, María Amaya firmó una fantástica jugada individual por banda izquierda que Evelyn culminó a la perfección sin oposición alguna (0-1). El AEM tomaba la delantera y la atacante canaria anotaba su primer tanto de la temporada, el más tempranero de todo el curso. Se desataba la alegría leridana en el Tajonar. No obstante, poco duró el buen momento. Pues tan solo 6 minutos después, el Osasuna se encontró con un penalti tras un córner. No hubo duda, el remate de la exaemista, Andrea Palacios impactó en el brazo de Sílvia Peñalver y la árbitra señaló el penalti. Hacia los once metros fue Urzianqui, que engañó a Lucía Alba y materializó la pena máxima (1-1). Tras el empate, las leridanas sufrieron. No fue un asedio, pero el Osasuna impuso su ritmo y tuvo muchos acercamientos gracias al balón parado, la gran arma ofensiva del conjunto de Josu Domínguez. La más clara fue en el 18, cuando Riumalló estrelló un remate en el travesaño. En los instantes finales, las del Segrià volvieron a imponerse en defensa y con un remate de Vero a la salida de un córner, que se marchó ligeramente desviado, se llegó al descanso con igualdad extrema en el marcador (1-1).

En la reanudación, no hubo color. Bueno sí, el azul del AEM. Las de Lleida firmaron una gran actuación defensiva que complementaron con rápidos contragolpes. En uno de estos, María Lara, que ingresó en el entretiempo por Charle, descargó para Amaya que volvió a encontrar sola a Evelyn quien no falló. De nuevo, la misma conexión que en el primero. La canaria volvió a vencer a la exaemista María Mon para sumar el segundo tanto en su casillero particular (1-2). Osasuna no supo levantarse del golpe. Fue imposible para un equipo que, en el 66, vio como una de sus líderes, Andrea Palacios, abandonaba el estadio en ambulancia tras sufrir una mala caída que le lesionó en la cadera. Aun así, las de Josu Domínguez se volcaron, topándose cada vez con el muro defensivo leridano. Las de Rubén López se mostraron inexpugnables durante toda la segunda mitad y con mucho corazón materializaron su tercera victoria, un regalo de Navidad adelantado que las hace mirar al 2026 con optimismo.