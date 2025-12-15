El Tàrrega sigue con buenas sensaciones

Publicado por Francesc Gasull Creado: Actualizado:

El Tàrrega afrontaba ayer la difícil tarea de medirse al Tortosa Ebre, un equipo hecho a la categoría que con 14 puntos estaba por delante de los azulgranas en la clasificación. No obstante, los del Urgell mostraron una gran versión, firmaron el mejor partido de la temporada y se llevaron un partido (2-1) que en el descanso ya ganaban por 2-0.

Fue en el minuto 30 cuando el Tàrrega inauguró el marcador después de haber gozado de tres grandes ocasiones para hacerlo. El artífice del tanto fue Oriol Valls, que firmó una gran jugada personal y marcó a placer el 1-0 después de que Guifré le parara su primer remate. Diez minutos después llegó el 2-0 como consecuencia de un pase en profundidad de la defensa local que Ilyass materializó. Con un centrochut desde la izquierda el atacante azulgrana estableció el 2-0 con el que el partido llegó al descanso.

En la reanudación, el Tàrrega siguió mandando en el partido y en el minuto 48, Albert Farré tuvo en sus botas el tercer tanto azulgrana, pero un soberbio Guifré lo evitó. Ya en la recta final Estellé recortó distancias con un tanto que solo sirvió para generar incertidumbre en el Joan Capdevila. El marcador no se movió y el Tàrrega sumó una nueva victoria para superar a su rival en la tabla y establecerse en la zona tranquila (2-1).

Tras el choque, el técnico del Tàrrega, Edgar Molina, destacó que “en estos partidos has de aprovechar las oportunidades para sentenciarlos. En el descanso comentamos que el 2-0 es un resultado engañoso. Suerte que han marcado tarde”. También remarcó que “entramos muy bien al partido y hemos ajustado bien la presión. Puede ser que sean los mejores 45 minutos de la temporada”, sentenció.