Pedri llega a 150 partidos y supera un récord de Messi

Mientras el Barcelona encadena victorias para consolidarse en el liderato, la última el sábado ante Osasuna (2-0) con dos goles de Raphinha, un jugador que no destaca como goleador, sí que lo hace siendo un referente en la organización del juego azulgrana. Se trata de Pedri que se ha convertido en un jugador imprescindible para Hansi Flick y que, precisamente ante el equipo navarro, barió uno de los innumerables récords que tiene Leo Messi. El centracampista canario es el más joven en alcanzar los 150 partidos con el primer equipo del Barça, según informó ayer TV3.

Pedri, que llegó al club azulgrana en verano de 2020, jugó ante Osasuna su partido 150 y lo hizo con 23 años y 18 días. El récord lo tenía hasta entonces Leo Messi, que disputó su partido 150 en 2010 cuando tenía 23 años y 121 días. Pedri podría haberlo logrado antes, pero en su segunda temporada en el club se perdió bastantes partidos por lesión. La pasada campaña jugó 37 de los 38 partidos de Liga y en la actual lleva 13 de 16, ya que tuvo una pequeña lesión y se perdió otro partido por sanción.

El canario ya ha igualado la cifra de asistencias de la campaña anterior, 5, mientras que ha marcado 2 goles, lejos de los 6 que firmó en su temporada más realizadora, la 2022-23.

Este record logrado el sábado por Pedri de ser el jugador más joven en llegar al partido 150, lo podrían superar, si mantienen la actual trayectoria, Pau Cubarsí, que a sus 18 años ya ha jugado 67 partidos con el Barça, además de Lamine Yamal, que lleva ya 85.

Por otra parte, la plantilla se entrenó ayer, ya que mañana el equipo se estrena en la Copa del Rey, en la ronda de dieciseisavos de final, visitando al Guadalajara, en un encuentro que se disputará a las 21.00. Los futbolistas que fueron titulares el sábado ante Osasuna hicieron trabajo en el gimnasio, mientras que los suplentes lo hicieron sobre el césped en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Tambien se ejercitó el meta polaco Szczesny, ausente ante los navarros por una gastroenteritis.

También mañana se conoceran los ganadores del premio The Best de la FIFA. En el apartado masculino son candidatos Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, mientras que en féminas figuranb Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Ewa Pajor, Claudia Pina y Alexia Putellas.