FÚTBOL
El Barça renueva a Claudia Pina hasta 2029
El Barça anunció ayer la renovación de Claudia Pina hasta 2029, ampliando así tres años más la vinculación de la extremo izquierda con la entidad azulgrana. Tras esta renovación el Barça ata a una de sus grandes estrellas. Una pieza clave para el esquema de Pere Romeu que la temporada pasada materializó 24 tantos y fue la máxima goleadora de la Champions League femenina con 10 dianas. Además, Pina es la primera jugadora en renovar de las futbolistas que terminan contrato en 2026. Todavía está pendiente la continuidad de Torrejón, Mapi León, Ona Batlle, Alexia, Graham Hansen y Salma.
Tras firmar su nuevo contrato con la entidad azulgrana, la atacante de 24 años, aseguró que “el Barça es el club de mi vida. Estoy muy feliz de poder continuar aquí”.