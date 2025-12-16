Lluvia de medallas para Carrasco, Nosàs y Priego

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La natación leridana cerró un exitoso Campeonato de Catalunya Júnior, en el que sumó 19 medallas, con tres principales protagonistas: Jordi Carrasco (CN Sabadell), Noa Priego (CN Tàrrega) y Martí Nosàs (CEN Balaguer), ganadores de 17 de las preseas leridanas.

El que más consiguió fue Carrasco, que consiguió 8 medallas entre los cuatro días de competición. El del CN Sabadell consiguió cinco oros, dos individuales (400 estilos y 200 mariposa) y otros tres como parte de los distintos relevos de su club (4x100 estilos mixto, 4x100 estilos y 4x200 estilos). Además, se colgó una plata en 50 espalda y dos bronces, en 100 mariposa y 100 espalda.

Por su parte, Noa Priego también se proclamó campeona de Catalunya en cuatro categorías distintas (50, 100 y 200 braza, además de los 400 estilos). No fue la única nadadora del Tàrrega con medalla, ya que su compañera Amelia Wypych fue plata en 200 mariposa. En el CEN Balaguer, Martí Nosàs también fue campeón en 50, 100 y 200 braza y ganó el bronce en 200 estilos, mientras que Joel Farré fue tercero en 400 estilos.