Aitana Bonmatí conquista su tercer The Best seguido

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Aitana Bonmatí conquistó por tercer año consecutivo el The Best femenino, galardón que la FIFA concede a la mejor jugadora del mundo. La centrocampista del FC Barcelona se impuso en las votaciones a Mariona Caldentey, del Arsenal, y su compañera Alexia Putellas.

Bonmatí, que suma también tres Balones de Oro, ve recompensado un curso en el que conquistó Liga, Copa y Supercopa con el conjunto azulgrana, aunque se quedó a las puertas de levantar la Champions y la Eurocopa, tras caer en ambas finales ante el Arsenal y la selección inglesa. El dominio azulgrana se reflejó también en el mejor once femenino, con seis jugadoras: Aitana, Alexia, Ona Batlle, Paredes, Patri Guijarro y Pina. En el resto de premios femeninos, la inglesa Hannah Hampton fue distinguida como mejor portera, mientras que la neerlandesa Sarina Wiegman recibió el galardón a mejor entrenadora tras guiar a Inglaterra al título continental.

En categoría masculina, el francés Ousmane Dembélé logró el Premio The Best al mejor jugador del año, tras imponerse a Kylian Mbappé y al azulgrana Lamine Yamal. El atacante del Paris Saint-Germain fue clave en la conquista del triplete y de la primera Liga de Campeones del club parisino, algo que también le valió el trofeo a mejor entrenador del curso a Luis Enrique, mientras que Gianluigi Donnarumma, actualmente en el Manchester City pero titular la pasada campaña en el equipo parisino, se alzó con el premio a mejor portero.

En el mejor once masculino, con seis representantes del PSG y los tres integrantes del podio del The Best, también figuró otro azulgrana (Pedri) y Bellingham, del Real Madrid,