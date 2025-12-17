FÚTBOL
Aitana Bonmatí conquista su tercer The Best seguido
Ousmane Dembélé se llevó el trofeo masculino, con Lamine Yamal en el podio
Aitana Bonmatí conquistó por tercer año consecutivo el The Best femenino, galardón que la FIFA concede a la mejor jugadora del mundo. La centrocampista del FC Barcelona se impuso en las votaciones a Mariona Caldentey, del Arsenal, y su compañera Alexia Putellas.
Bonmatí, que suma también tres Balones de Oro, ve recompensado un curso en el que conquistó Liga, Copa y Supercopa con el conjunto azulgrana, aunque se quedó a las puertas de levantar la Champions y la Eurocopa, tras caer en ambas finales ante el Arsenal y la selección inglesa. El dominio azulgrana se reflejó también en el mejor once femenino, con seis jugadoras: Aitana, Alexia, Ona Batlle, Paredes, Patri Guijarro y Pina. En el resto de premios femeninos, la inglesa Hannah Hampton fue distinguida como mejor portera, mientras que la neerlandesa Sarina Wiegman recibió el galardón a mejor entrenadora tras guiar a Inglaterra al título continental.
En categoría masculina, el francés Ousmane Dembélé logró el Premio The Best al mejor jugador del año, tras imponerse a Kylian Mbappé y al azulgrana Lamine Yamal. El atacante del Paris Saint-Germain fue clave en la conquista del triplete y de la primera Liga de Campeones del club parisino, algo que también le valió el trofeo a mejor entrenador del curso a Luis Enrique, mientras que Gianluigi Donnarumma, actualmente en el Manchester City pero titular la pasada campaña en el equipo parisino, se alzó con el premio a mejor portero.
En el mejor once masculino, con seis representantes del PSG y los tres integrantes del podio del The Best, también figuró otro azulgrana (Pedri) y Bellingham, del Real Madrid,