El Barça se planta en octavos

Los goles de Andreas Christensen y de Marcus Rashford en el tramo final del partido clasificaron al Barcelona a los octavos de final de la Copa del Rey ante un Deportivo Guadalajara, de Primera RFEF, que firmó un encuentro para el recuerdo pese a la derrota (0-2) en el Estadio Pedro Escartín. El equipo local tiene al frente del banquillo al exentrenador del Lleida Pere Martí, que siguió el partido desde la grada al estar sancionado. El partido tuvo que retrasarse 30 minutos sobre la hora prevista (empezó a las 21.30) debido a motivos de seguridad en una grada supletoria, pero que finalmente se pudo jugar con el estadio lleno, unos 8.500 espectadores.

El sólido bloque de los locales provocó el juego más horizontal de los de Hansi Flick en toda la temporada, pero el tanto de cabeza de Christensen en el minuto 77 y la sentencia del delantero inglés en el 90 fueron el bote salvavidas de un Barcelona que ya está en octavos de final, aunque con más sufrimiento del previsto.

Las novedades de Flick llegaron el la portería, donde reapareció Ter Stegen, tras más de cuatro meses de lesión, y en el lateral derecho, ocupado con solvencia por Marc Casadó, pero el alemán tuvo que emplearse a fondo para poder solventar un partido que se complicó en exceso. El meta local, Dani Vicente, estuvo impecable en las ocasiones que creó el Barça. La salida de Pedri mejoró el juego azulgrana y con él en el campo llegaron los goles.

Laporta afirma que “en el Madrid tienen barelonitis aguda”

Joan Laporta dijo ayer que en el Real Madrid “tienen ‘Barcelonitis’ aguda” y “siguen estirando” el ‘caso Negreira’ “para justificar algo que no les está saliendo bien”, respondiendo así a las palabras de su homólogo en el club blanco, desde donde consideran este tema como “el mayor escándalo de la historia del fútbol”. “Tienen ‘Barcelonitis’ aguda. Y esto a nosotros ya nos va bien. Están más preocupados de nosotros que de lo que realmente se han de preocupar. Quizás también va por ahí. Pero, en cualquier caso, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando como lo estamos haciendo”, dijo ayer el presidente antes del partido.

El Deportivo elimina al Mallorca y pasan ronda Elche, Real Sociedad y Valencia

El Deportivo eliminó al Mallorca (1-0) y avanzó ayer a la ronda de octavos de final de la Copa del Rey, en una jornada en la que el Valencia CF no pasó apuros ante el Real Sporting de Gijón, al que derrotó por 0-2, mientras que la que Real Sociedad, con Jon Ansotegi estrenándose en el banquillo donostiarra, y el Elche CF tuvieron que sufrir más de lo esperado para dejar fuera de la competición copera al CD Eldense (1-2) y SD Eibar (0-1), respectivamente. En la jornada de hoy destacan el Talavera-Real Madrid y el Atético Baleares-Atlético de Madrid.