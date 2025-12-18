Jordi Gonzalvo presenta en Lleida “Al compás del balón”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Jordi Gonzalvo (Barcelona, 1947), extrenador de fútbol y analista en televisión, que entrenó a la UE Lleida y al Mollerussa en los años ochenta, presentó ayer en la sala Alfred Perenya de Lleida su libro “Al compás del balón”. Al acto, que estuvo presentado por el periodista de TV3 Jordi Sunyer, asistieron exjugadores de la Unió Esportiva como Juanjo Lecumberri, Josep Ramon Puig Solsona o David Capdevila y del Mollerussa como Josep Lluís Moragues.