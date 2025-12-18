Por qué el Lleida CF, el AEM y la UE Bordeta dejan de recibir subvenciones de la Paeria en el 2026

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Con el 2026 a punto de llegar, la Paeria de Lleida ha publicado este miércoles la lista de las subvenciones que tiene planeadas dar este año nuevo. Si bien la cifra ha subido de 564.000 a 730.000 euros, y que hay ocho nuevas entidades que no tenían ayudas y ahora sí las tendrán, llama la atención la ausencia del histórico Lleida CF y también que dejarán de subvencionar al AEM y a la UE Bordeta.

En el primer caso, la razón de la falta de subvenciones son sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Aunque ahora está en concurso y, por lo tanto, puede cobrar de entradas de partidos o patrocinadores, el Lleida CF sigue teniendo una deuda demasiado grande con estas instituciones, que no le permite cobrar la partida de 63.584,80 euros anuales que tiene asignada.

Por otra parte, el AEM y la UE Bordeta dejan de recibir la subvención de 22.200€ y 25.600€ respectivamente por otro motivo bien distinto. La razón es que ambos clubes tenían esta ayuda para pagar el cambio de césped de sus campos. Ahora bien, estas subvenciones tenían un plazo marcado hasta el 2025, que el año que viene ya se agota.

Hay que remarcar, sin embargo, que el AEM seguirá cobrando la subvención de 25.000€ que ya cobraba el año pasado por su sección femenina.

Ocho entidades nuevas y aumentos en el Lleida Lista y en el CECELL

El proyecto prevé subvenciones en ocho clubs que no reciben este año: Atlético Lleida (50.000 euros), Sícoris e Inefc (40.000), Gimnástico Lleida, Lleida HC y Balàfia Vòlei (12.000), CD Granados (3.500) y Club Petanca Santo Pere (3.250), y los dos únicos clubs que ven aumentada la subvención son el Lleida Lista Azul (de 91.102 euros en 110.000) y el CECELL (de 15.000 a 17.500), aparte del Bastante Lleida, que recibe una nueva partida de 12.000 por el femenino.