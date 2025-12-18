Suben las subvenciones

El proyecto de presupuestos de la Paeria para 2026 prevé un aumento de 166.000 euros en las subvenciones a los clubes de la ciudad respecto a este año, en el que la cantidad destinada a ello fueron 564.096,20 euros. A falta de que el pleno municipal dé luz verde a la propuesta presentada por el gobierno municipal, a la que ha tenido acceso SEGRE, en 2026 la cantidad destinada a las entidades deportivas será de 730.444,40 euros, distribuidas en 22 partidas, aunque tres de ellas sin aportación económica.

Destacan ocho que en el anterior presupuesto no recibían aportaciones y que está previsto que lo hagan en 2026. Quien percibiría una cantidad mayor es el Atlètic Lleida (50.000 euros), seguido del Sícoris y de Inefc (40.000). Una menor cantidad iría destinada al Gimnàstic Lleida, el Lleida HC y el Balàfia Vòlei (12.000 a cada uno), después de que estos últimos dos firmaran un convenio de uso de sus instalaciones con el consistorio. También se prevé una ayuda de 3.500 euros al CD Mangraners y otra de 3.250 al Club Petanca Sant Pere.

Además, otra novedad es que el Força Lleida femenino también percibiría 12.000 euros, una cantidad que se uniría a los 300.000 que ingresa la entidad por convenio (los 180.000 habituales y otros 120.000 tras el ascenso a la ACB). Así, el Força Lleida es claramente el club que recibe más ayudas, con 312.000 euros entre las tres partidas, seguido de lejos por el Lleida Llista Blava, que ingresaría casi 19.000 más si sale adelante el presupuesto, que contempla que pase de los 91.102 euros de subvención a 110.000.

Caso aparte es el del Lleida CF (aún reflejado como Lleida Esportiu Terraferma en el proyecto). Aunque desde hace años que tiene una ayuda asignada de 63.584,80 euros, no la puede cobrar por sus deudas con Hacienda y Seguridad Social. Pese a estar en concurso de acreedores –lo que flexibiliza su situación para recibir ayudas–, según fuentes municipales tampoco la cobrará este año, porque aún persiste la situación de impagos con dichas administraciones.

La sección femenina del AEM, con el primer equipo en la categoría de plata y el filial en la de bronce, seguiría ingresando 25.000 euros anuales, aunque el club perdería la actual ayuda de 22.200 euros complementaria por el resto de actividades de la entidad. En la misma situación está la UE Bordeta, en plena conversión a SAD, que es la otra única entidad que perdería la subvención, en su caso de 25.600 euros.

Por su parte, el CECELL pasaría de ingresar 15.000 a 17.500 euros; el CF Pardinyes (9.929), la UE Balàfia (8.1280,04) y la UD Gardeny (3.500) mantendrían su ayuda, al igual que los 3.000 euros destinados al Atlètic Lleida Genuine, el único apartado del club subvencionado hasta este nuevo proyecto.