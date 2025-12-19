Dos leridanos en la élite

Los leridanos Adrià Monné (EMX250) y Jordi Alba (EMX125) han sido seleccionados por la Real Federación Motociclista Española (RFME) entre los pilotos que integrarán el Equipo Nacional de Motocross en 2026.

En el caso de Adrià Monné, la convocatoria llega tras una temporada sobresaliente. En 2025 conquistó su primer título de campeón de España de MX2, la segunda categoría del motocross estatal. Con 20 años, el piloto de Bellpuig sumó el cuarto título estatal de su palmarés. Además, en 2023 hizo historia en el motocross leridano al convertirse en el primer piloto en disputar el calendario mundialista. Esta temporada ha completado íntegramente el Europeo, compuesto por once pruebas, bajo la estructura de la Federación. Su mejor resultado fue un tercer puesto en Italia, cerrando la general en una meritoria duodécima posición.

Por su parte, Jordi Alba, piloto de 15 años de Castelldans, formará parte del equipo nacional de la RFME en 2026 junto al equipo Mequitec Racing, con el que competirá tanto en el Europeo como en el Estatal. En la temporada 2025, Alba ha debutado en la categoría 125 cc, logrando un tercer puesto en el Campeonato de España y proclamándose campeón de Catalunya.

El joven leridano debutó a nivel internacional el pasado año en el Europeo y fue seleccionado por la RFME para disputar el Mundial de Motocross MXJunior, celebrado en Heerde (Países Bajos), dentro de la categoría MX85, finalizando en un meritorio puesto 43 de un total de 105 participantes.

La pasión de Jordi Alba por las motos le viene de familia. Sus padres, Vicenç y Cristina, regentan desde hace más de 25 años el concesionario Motos Vicenç, en Lleida, lo que propició que se subiera por primera vez a una moto con solo cuatro años.

Tanto Monné como Alba comparten una trayectoria formativa común bajo la tutela del entrenador y piloto leridano Dani Hernández, quien los dirige desde que ambos tenían siete años.