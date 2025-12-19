El Atlètic Lleida buscará cerrar el año con una victoria

Publicado por MARC PERELLÓ SALVIA LLEIDA Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ya piensa en el partido del domingo (12.00) en el Municipal de Sant Rafael, donde visitará al Ibiza Islas Pitiusas, que ocupa la octava posición en la tabla de clasificación del grupo tercero de la Segunda Federación, y que ahora mismo tiene a tres puntos las plazas de play off. Por su parte, los leridanos son decimoséptimos, y quieren acabar el 2025 con buenas sensaciones, después de empatar el sábado pasado en el Camp d'Esports ante el Sant Andreu (1-1) y perder los últimos tres partidos, posteriores a la última victoria del equipo contra el Andratx en casa (3-2).

Un partido en el que ya podría participar el primer fichaje del Atlètic Lleida en el mercado de invierno, el lateral izquierdo cordobés Carlos Cobo, del que su entrenador, Gabri García valoró que “era un jugador que cubre una posición que queríamos reforzar y tenemos la idea de poder utilizar a Carlos durante el partido”. En clave previa al partido del domingo, Gabri destacó “que iremos a un campo complicado, donde nos enfrentaremos a un equipo que viene de ganar cuatro de los últimos cinco partidos”. En este sentido, el técnico de Sallent dijo que “nosotros debemos competir, en un campo de dimensiones y con un césped similares al Ramon Farrús (donde el equipo entrena durante la semana), también volver a demostrar la solidaridad y el compromiso que tuvo el equipo contra el Sant Andreu, y dar una buena imagen en el terreno de juego”. Sobre el estilo del rival, Gabri dijo que “generan un juego directo, buscando a sus jugadores en las bandas, y son muy potentes en la estrategia. Cada jugada que tengan de medio campo para adelante se convertirá en una ocasión peligrosa que debemos defender muy bien”.

Para el encuentro del domingo ante el Ibiza Islas Pitiusas, el Atlètic Lleida no podrá contar con los jugadores Aldo One y Moró Sidibe por sanción, y podría recuperar a Nico Magno en vísperas de un encuentro que los leridanos afrontan con el condicionante de las varias bajas que acumula por lesión: “Contamos con pocos jugadores pero debemos aceptarlo para competir lo mejor posible”, concluyó Gabri en su comparencia de ayer.