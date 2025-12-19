La UE Bordeta renuncia a transformarse en SAD

La Unió Esportiva Bordeta ha renunciado a transformarse en Sociedad Anónima Deportiva (SAD), ya que dar este paso le supondría, según explicó ayer el presidente del club, Bartolomé Ayora, perder ayudas municipales. El club aprobó el pasado 1 de septiembre, en una asamblea extraordinaria de socios, iniciar los trámites para convertirse en SAD con el objetivo de profesionalizar el club.

Pero precisamente, esa profesionalización haría que la UE Bordeta tuviera que hacerse cargo de gastos de los que ahora se ocupa la Paeria. “Hace poco más de un mes nos reunimos con la Paeria para tratar de esta conversión en SAD y nos explicaron los pros y los contras que supondría para nosotros”, detalló Ayora. “La principal es que, al tener consideración de club profesional, ya no nos corresponderían algunas ayudas municipales, tales como el mantenimiendo de la instalación, el gasto de luz y de agua. Por tanto, hemos decidido que no nos convertiremos en SAD”, admitía el presidente.

El concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, dijo estar al corriente de la decisión del club y, con respecto a las subvenciones de 730.444,40 euros que debatirá el pleno en concepto de “subvenciones nominativas”, explicó que la Paeria repartirá otro 160.000 en “subvenciones de libre concurrencia” a las que optan 25 entidades.