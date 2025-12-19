Sant Silvestre de récord

La ciudad de Lleida vivirá el próximo día 31 la Sant Silvestre más multitudinaria de sus 30 ediciones, según anunciaron ayer sus organizadores, la Associació de Veïns Jaume I y la Associació Esportiva Ekke. La carrera con la que se despide el año deportivamente, que ya ha cerrado inscripciones, contará con la participación de 2.300 atletas, 350 más que el año pasado. “Podríamos haber tenido más participantes, pero queremos crecer paso a paso”, dijo el director de la carrera, Iván Espílez. “Hay que tener en cuenta que son 5 kilómetros y, con tanta participación, el último saldrá cinco minutos después y el ganador tardará 14 minutos. Más participación requeriría hacer cambios en la llegada”, añadió, aunque “visto el creciente interés, no descartamos incrementar los dorsales en la próxima edición”. La salida se dará a las 17.00 en la Rambla d'Aragó, a la altura de la plaza Cervantes.

La carrera, que sumple su edición número 30, se presentó ayer en la sede de la AAVV Jaume I y, además de Iván Espílez, tomaron parte Pep Castarlenas, presidente de la AA Ekke; Rafel Oncins, en representación de Plusfrec, patrocinador principal de la prueba; Jaume Millas, presidente de la AAVV Jaume I; Jordi Verdú, de la diputación de Lleida y Jackson Quiñónez, concejal de Deportes de la Paeria.

Espílez destacó que “la Sant Silvestre ya está integrada en la ciudad como un acontecimiento masivo”. “Casí 500 de los inscritos son menores de 18 años y hemos notado también un incremento de participantes que corren en grupos, gente de institutos”, comentó. “Y este es el objetivo, que sea una carrera en la que todos puedan participar. Por eso intenteremos seguir creciendo y estudiaremos la mejor manera de ampliarla, para que nadie se quede fuera”, añadió. En cuanto a las categorías, además de la General Absoluta habrá Sub’16, Sub’20 y Veteranos +40, todas ellas con clasificación masculina y femenina.

Jordi Verdú, que es uno de los 2.300 inscritos, destacó la presencia de la Diputación a través de su programa Gust de Lleida y que la carrera “une deporte y salud”, además de destacar “el trabajo que hay para organizar una prueba como esta”. Jackson Quiñónez, por su parte, añadió que “cerrar el año haciendo deporte nos hace sentir orgullosos como ciudad”. Pep Castarlenas agradeció “a la ciudad que un año más confíen en nosotros” y Rafel Oncins destacó lque es un “acontecimiento festivo”.