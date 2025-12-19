Triunfos de Dídac Reyes y Pau Roca en ciclocross y pista

Dídac Reyes, en el centro del podio del Catalán de ciclocross, y a la derecha, Pau Roca, vencedor en la prueba de pista.

Dídac Reyes, campeón de Catalunya de ciclocross cadete, y Pau Roca, vencedor en la primera prueba de la Copa Catalana de pista, fueron los grandes protagonistas del fin de semana para el equipo Terres de Lleida.

El pasado domingo, Reyes se impuso en el esprint logrando el título cadete. Sus compañeros Jordi Hernández y Axel Serrano fueron sexto y octavo, respectivamente.

Ese mismo día, Tortosa abrió la temporada invernal de pista con la primera prueba de la Lliga 2026. En alevines, Pau Roca dominó todas las pruebas y ganó la general. En la absoluta masculina, el júnior Dídac Mulet fue tercero, Àlex Giribet fue duodécimo y en cadetes Biel Solanes, octavo.