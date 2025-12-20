El Atlètic Lleida incorpora a Marc Vargas, otro zaguero

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida anunció ayer una nueva incorporación para su defensa, la del lateral derecho Marc Vargas, que llega al conjunto leridano tras un breve paso por el fútbol indio, después de ser una pieza importante en el ascenso del Sabadell la pasada temporada.

El zaguero de Manresa, de 23 años, ha disputado dos play off a Primera RFEF consecutivos, el curso pasado como arlequinado y hace dos en el Badalona Futur, también cedido por el Sabadell, su club de formación.

Al contrario que Carlos Cobo, el otro fichaje anunciado esta semana por el conjunto leridano que podría debutar mañana en Ibiza (12.00), Vargas no podrá jugar hasta después del parón navideño, ya que, después de quedarse sin equipo en verano, probó suerte en el Força Korchi de la Super League Kerala –una competición regional de la India–, en el que ha disputado cuatro partidos, el último este mismo mes. De hecho, está previsto que se incorpore al grupo a la vuelta de vacaciones.

Además, su llegada deberá implicar al menos una salida, porque la inscripción de Cobo –que se ha producido usando la ficha de Carlos Mas, baja de larga duración– implica que el conjunto leridano ya tenga completas las 25 licencias permitidas. Por ello, para tramitar su inscripción el club deberá rescindir el contrato de algún jugador y, si se producen más fichajes, tendrán que ir acompañados de la salida de algún jugador de la actual plantilla.

El futbolista supondrá un interesante refuerzo para el perfil derecho de la defensa, ya que puede actuar como lateral en línea de cuatro y también como carrilero, por lo que supondrá una buena alternativa a Soule en el carril derecho.

Después de militar en el juvenil del Gimnàstic de Manresa, completó su formación en el Sabadell, con el que debutó en Primera RFEF la temporada 2022-23, con 21 partidos jugados. La campaña siguiente se fue cedido al Badalona Futur, con el que disputó 30 partidos –14 de titular–, antes de regresar al Sabadell tras su descenso a Segunda RFEF, jugando 35 partidos, 29 de inicio.