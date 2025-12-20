El Lleida Handbol, sin su portera titular, buscará sorprender al Córdoba

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida Handbol, undécimo clasificado con 7 puntos, recibe hoy (18.30) al Córdoba, quinto clasificado con 12, con la intención de sorprender al experimentado conjunto andaluz y sin poder contar por precaución con su portera titular Lara Peris, con una posible fisura en el tabique nasal. Iban Raigal, técnico del Lleida Handbol, reconoció que se trata de “una baja importante”, pero mostró su total confianza en la otra guardameta, Edurne González, de la que dijo “lo está haciendo muy bien cuando sale a pista”.

Raigal elogió al Córdoba asegurando que “cuenta con gente muy rodada en la categoría” y por ello auguró un partido “complicado”. Sin embargo, fue rotundo al asegurar que “podemos competir con nuestras armas haciendo un juego rápido” para contrarrestar a un equipo andaluz que está empatado a puntos con el cuarto clasificado.

El entrenador leridano incidió en la fortaleza de su equipo cuando juega en su pista del pabellón municipal Onze de Setembre. “En nuestra casa somos un rival al que cuesta ganar”, concluyó.