El Atlètic Lleida rasca un punto en Ibiza (1-1)

El Atlètic Lleida ha empatado 1 en 1 contra la SD Ibiza. El partido se ha presentado con posesiones cortas, pelotas largas, un duelo muy directo y en un campo de pequeñas medidas. Sin embargo, los leridanos se han impuesto en los primeros minutos de juego. A los 10 minutos de partido, sin embargo, Magno ha tenido que abandonar el terreno de juego por molestias cuando volvía de lesión. Eso ha llevado al debut del nuevo fichaje leridano, Carlos Cobo.

El conjunto de Gabri ha disputado el ‘match’ con una defensa bastante avanzada delante de una Ibiza que ha ido rehaciendo su juego al transcurso de los minutos. Los visitantes, sin embargo, han sido apuestos en un partido de espacios reducidos y haciendo una presión alta, apuesto en defensa e intentando generar peligro robando pelotas al círculo central. José Martínez ha silbado el descanso en una primera mitad que ha acabado sin goles.

La segunda parte ha seguido el guion de la primera. Parecía que todo podía decidirse por detalles. De esta manera, en una jugada dentro del área del ibicenco Gilbert, ha caído dentro del área y José Martínez ha indicado la pena máxima en la cual Marquitos no ha perdonado y ha abierto la lata para los suyos. A falta de siete minutos para acabar el partido, y cuando todo hacía indicar que el equipo de Gabri no sumaria, Alya ha recibido una pelota de Boris y lo ha cruzado sin que Edu Frias pudiera hacer nada, poniendo el empate en uno en el marcador.

El duelo ha tenido unos minutos finales de ida y vuelta y de tensión, en los que ninguno de los dos equipos han podido sumar tres puntos y todo ha quedado en tablas en el marcador.

El Atlètic Lleida cierra el año con empate delante de la SD Ibiza. El próximo partido tendrá lugar el día 4 de enero a las 19 h contra un gran Reus Reddis en casa, en lo que intentará ganar el tercer partido de la temporada en el primer duelo del 2026.