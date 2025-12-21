El Borges gana su segundo partido y pasa a octavos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Éxito del Enoli Les Borges Vall que ayer se impuso por 3-2 al STK Vyhne eslovaco y certificó su pase a los octavos de final de la Europe Cup, segunda máxima categoría de Europa, a falta de jugar su último partido de la segunda ronda ante el KS Olesno polaco que se disputará hoy a las 13.00. Los de Les Garrigues consiguieron su billete para las eliminatorias en un duelo muy ajustado que se definió en el quinto y último partido gracias a la buena actuación del palista leridano Cesc Carrera.

Los eslovacos comenzaron mejor que su rival después de que Boguslaw Koszy venciera a Marc Duran en el primer juego (12-14). No obstante, el palista vilanovino pudo recomponerse y tras ganar los tres juegos siguientes (13-11, 11-7 y 11-7) estableció el 1-0 en el marcador.

Aun así, en el segundo encuentro el STK Vyhne empató. El duelo entre Cesc Carreras y Adam Klajber destacó por su igualdad y no se definió hasta el quinto juego en el que el palista eslovaco ganó por un destacado 1-6 que le sirvió para imponerse a su rival (2-3) e igualar el choque (1-1). En el tercer partido, el Borges retomó la ventaja. Joan Masip barrió a su rival, Filip Szymanski, con un contundente 3-0 (11-8, 14-12 y 11-8) que colocaba a los suyos por delante de nuevo (2-1).

Marc Duran, quien ya había ganado su primer partido, tuvo la oportunidad de sentenciar el choque, pero Adam Klajber lo impidió. El palista del conjunto eslovaco, que también había ganado su respectivo enfrentamiento ante Cesc Carrera, se puso por delante en los primeros dos juegos (2-9 y 6-11). Duran resistió e igualó el encuentro (11-8 y 11-5), pero en el quinto juego, Klajber se rehizo, asestándole un 4-6 que empataba el enfrentamiento (2-2) y lo dejaba todo abierto para el duelo definitivo. En este, Cesc Carrera se midió a Boguslaw Koszyk y, aunque en los juegos hubo mucha igualdad, el leridano se impuso con mucha contundencia para con un 3-0 (11-8, 11-9 y 11-7) darle a los suyos el pase a los octavos de final a falta de una jornada.

Con los deberes ya hechos, el Enoli Les Borges Vall cerrará hoy a las 13.00 la fase de grupos de la segunda ronda con un duelo ante el último clasificado, el KS Olesno.