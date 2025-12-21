Encuentra, cerca de la U19

El técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, tiene una oferta de la Federación Española (FEB) para convertirse en el nuevo seleccionador español en categoría U19. Según adelantó el periodista Aleix Blanch y pudo confirmar SEGRE, el entrenador leridano asumirá el cargo con toda seguridad y lo compaginará con el banquillo del Hiopos Lleida, pero está pendiente de tener una reunión con el presidente del club, Albert Aliaga, para resolver definitivamente el asunto. No obstante, Encuentra no quiso comentar el tema durante la rueda de prensa posterior al partido.

Sobre el desarrollo del partido, Encuentra quiso felicitar a sus jugadores por “el sacrificio que hemos mostrado”, aunque reconoció irse “enfadado, pero también orgulloso por el carácter del equipo”. “Hemos sabido subir en defensa tras un inicio frío. El pabellón nos ha impulsado y hemos hecho muy bien las cosas para forzar un final igualado. Hemos competido hasta el final y esto es lo que le pido a los jugadores”, explicó el entrenador leridano. Aun así, lamentó que “en los últimos tres minutos ellos han sabido jugar mejor que nosotros”.

“Da rabia porque el equipo se ha vaciado y es otro partido en el que estás cerca y en el momento de la verdad no logramos tomar mejores decisiones. Pero un equipo de este nivel no perdona en momentos así y a nosotros nos ha quemado más el balón”, añadió el técnico.

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, se mostró “satisfecho pese a haber tenido baches en el partido”, destacando también que “nos hemos tenido que emplear a fondo porque aqui han perdido equipos como el Baskonia”.

El Hiopos, interesado en el base Castañeda

Batemon causó baja por segundo partido consecutivo, aunque siguió el partido desde la grada con mascarilla, lo que agudizó los problemas del juego exterior. Para paliarlos, el club está interesado en el base del Unicaja Xavier Castañeda, según el periodista experto en el mercado Chema de Lucas.

Recogida de peluches y degustación de jamón

La previa del encuentro tuvo variedad de actividades, porque a la recogida de peluches en la entrada del pabellón en favor de Creu Roja Joventut se le unió una degustación gratuita de jamón y pan con tomate organizada por la Paeria. Además, actuó en la pista el violinista Dídac Cellist.

Los rivales directos tampoco suman

Tanto Granada, en Gran Canaria (90-85), como Burgos, en la prórroga ante Manresa (100-102), encajaron una nueva derrota y siguen siendo los equipos en descenso, con una victoria. Además, Girona cayó ante Tenerife (89-96).