Flick asume que su futuro va sujeto a que siga Laporta

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró ayer que la ausencia de Raphinha del once ideal de la FIFA en los Premios The Best le parece “una broma”, sobre todo por la “influencia increíble” que tuvo el brasileño en los éxitos del equipo, además de confirmar que Pedri no estará hoy ante el Villarreal en La Cerámica (16.15/DAZN) porque el “riesgo” de lesión “es alto”.

“Cuando veo que Raphinha no está en ese once ideal, yo creo que es una broma. La influencia de Raphinha sobre este equipo la temporada pasada fue increíble, y en ‘Champions’ marcó 22 goles, logró la mejor anotación. Y cuando vemos los partidos que jugó, la cantidad de goles que marcó y cuántas asistencias repartió, vemos que fue increíble, sobre todo su influencia en el equipo”, declaró en rueda de prensa.

Además, confesó que el pasado curso fue el más feliz de su carrera. “Lo puedo decir abiertamente: ha sido el año más increíble, el año más exitoso para mí y para mi equipo, ha sido un año fantástico. Mi vida en Barcelona es fantástica, estoy muy contento. Pero ahora hay que hablar de la siguiente temporada, hacer que sea igual de buena, y para eso hay que seguir trabajando”, indicó. Sin embargo, no quiso valorar una posible renovación, sobre todo por la proximidad de las elecciones a la presidencia. “Un año y medio como entrenador, sobre todo en un club como este, el Barcelona, es muchísimo ya. El presidente es el motivo por el cual estoy aquí, y estoy muy contento. Ya veremos lo que ocurre el año que viene con las elecciones, se puede ver afectado por la decisión del presidente”, reconoció.

En otro orden de cosas, Flick aseguró que hoy se enfrentarán a “un gran equipo, con una filosofía clara de juego, con juego directo y un muy buen estilo. Me encanta verles. Enhorabuena al entrenador y al equipo, es un equipo fantástico”, concluyó.

Pedri, baja por molestias musculares

Flick descartó a Pedri para el partido ante el Villarreal a causa de unas leves molestias musculares, según explicó el club en un comunicado. Asimismo, se indicaba que se espera poder recuperarlo ante el Espanyol

Christensen no puede viajar a Castellón

Christensen no ha llegado a viajar con el equipo por un contratiempo físico fortuito, del que todavía no se conocen detalles. El club le hará hoy las pruebas pertinentes para conocer el alcance.

Matarazzo, nuevo técnico de la Real

La Real Sociedad anunció ayer la llegada de Pellegrino Matarazzo, técnico neoyorquino que firmará con el conjunto 'txuri-urdin' hasta 2027.