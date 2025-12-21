El Mollerussa acaba el año con una victoria importante contra el Tona (1-0)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Mollerussa ha derrotado el Tona por 1 en 0 este fin de semana en el partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Tercera RFEF. El duelo se ha disputado con dominio inicial del conjunto visitante pero con el golazo de Julen por los locales antes de acabar la primera mitad siendo determinante.

Durante el primer tiempo, el Tona ha controlado el ritmo con un juego directo pero sin generar más goles, mientras que el Mollerussa ha aprovechado una oportunidad para avanzarse. Ambas porterías han sido amenazadas y Batalla, portero del Mollerussa, ha hecho paros decisivos para mantener la portería a cero antes del descanso.

En la primera mitad, el partido ha empezado con una llegada del Mollerussa al minuto 1, cuando Alpha ha rematado de cabeza pero ha enviado la pelota por encima del travesaño. En el minuto 15, el portero Batalla ha rehusado uno último mano a mano contra Joan, delantero del Tona, una de las ocasiones más claras. El Tona ha probado a través de chutes desde fuera del área como el de Roquet al 25, parado con facilidad por Batalla, y Lamin ha protagonizado una contra para el Mollerussa a las vueltas del minuto 41, que se ha marchado desviada. A falta de dos minutos por el descanso, Julen ha anotado un golazo ajustando un chute al palo desde la frontal que ha significado el 1-0. Justo antes de la pausa, Batalla ha efectuado un doble paro dentro del área pequeña para evitar el empate.

Al segundo tiempo, el Tona ha movido ficha con los cambios de Camaño y Peña que han entrado por Joan y Javi respectivamente, intentando generar más presencia ofensiva. Los locales han estribillo sustituyendo Canillo y Julen, entrados Miquel Graells y Moussa Kebé en el minuto 76, manteniendo el esquema defensivo.

La ocasión más clara de recuperación para el Tona ha llegado al minuto 81 con un chute dentro del área pequeña que se ha marchado muy cerca del palo derecho defendido por Batalla. Poco después, al 82, el Tona ha introducido Sottile por Bernat, mientras el Mollerussa ha hecho dos cambios simultáneos: han entrado Unai Jodar y Joel sustituyendo Lamin y Roger Coll.

La tensión ha aumentado con algunas tarjetas amarillas, especialmente a partir del 61 para Lucas Pariente, después a Álex Sanz, y en Vilanova del Tona en el minuto 85.

Finalmente, en los minutos añadidos, el Tona ha tenido una ocasión muy clara dentro del área con hasta cinco remates consecutivos que ha salvado el Mollerussa por muy poco, Miquel Graells ha visto también una tarjeta amarilla después de cortar una contra rival y Beneite ha sido el último cambio por Alpha.

Esta victoria saca al Mollerussa de la última posición en la clasificación y se queda empatado con los equipos en que marcan la salvación.