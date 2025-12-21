Obligados a ganar a un rival en racha

El Atlètic Lleida pone hoy (12.00/Lleida En Joc) fin a la competición este 2025, en el que ha debutado en Segunda RFEF, visitando a la SD Ibiza, un rival en una dinámica que contrasta con la de los leridanos. Después de lograr un punto de los últimos 12, los leridanos están obligados a sumar una victoria para no descolgarse en los puestos de descenso pese a las numerosas bajas que siguen lastrando a los de Gabri.

El conjunto leridano es el penúltimo clasificado del campeonato, a siete puntos de la permanencia directa y a seis del play out después de los partidos disputados ayer. Su rival, en cambio, está en una gran racha de resultados, ya que llega al choque después de cinco partidos invicto, con 13 puntos sumados de los últimos 15. De hecho, en la jornada 10 el Ibiza era penúltimo, empatado a 8 puntos con el Atlètic Lleida, pero desde entonces ha subido nueve posiciones en la tabla y está octavo con 21, por los 12 que suman los leridanos.

Además, otro factor que lastra a los de Gabri son las bajas. Para este duelo, el de Sallent no podrá contar ni con Aldo One ni con Moró Sidibé, sancionados tras ver la quinta amarilla ante el Sant Andreu. Por contra, regresan a la convocatoria Nico Magno y Asier Ortiz después de lesión, aunque no llegan al 100%, y podrá debutar el lateral zurdo Cobo, fichado esta semana, el Atlètic Lleida viajó a Ibiza con 17 futbolistas por el resto de ausencias.

Pese al difícil contexto, Gabri García, que tampoco se podrá sentar en el banquillo por sanción, destacó que “tenemos que confiar al máximo en los jugadores disponibles y competir lo mejor posible”. Sobre el rival, dijo que “es un equipo que llega en una posición cómoda y que juega en un campo pequeño, en el que nos tendremos que adaptar para jugar lo mejor posible”. De hecho, señaló que será importante “que el equipo sea solidario” como el pasado fin de semana ante el Sant Andreu (1-1), ante un equipo fuerte “en el juego directo”.