Punto agridulce

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida sigue mostrando síntomas de mejora desde hace ya un mes, pero la realidad futbolística es que este ligero cambio de imagen –principalmente defensivo–, aún no se traduce en victorias en los últimos cinco partidos. Ayer, en un duelo muy parejo marcado por el orden defensivo ante una SD Ibiza que llegaba en su mejor momento del curso, los leridanos arañaron un punto a falta de siete minutos tras una jugada individual de Alya Camara (1-1). Con otro empate en el bolsillo, el Atlètic Lleida termina el año penúltimo con trece puntos, a seis de la salvación y a cinco del play out, que marca el Valencia Mestalla con un partido menos. Viendo el vaso medio lleno, los leridanos con los dos últimos empates, han logrado recortar puntos respecto a los rivales que marcan la permanencia, ya que hace dos semanas, tras la derrota ante el Poblense (3-0), la salvación quedaba a siete.

Como ya viene siendo habitual, la primera acción reseñable del partido fue negativa para los leridanos, ya que Nico Magno, que volvía de una lesión, tuvo que abandonar el partido en el minuto 11 por molestias musculares. Con siete bajas por lesión y dos por sanción, el nuevo fichaje Carlos Cobo tuvo que precipitar su debut después de no competir desde mayo y con tan solo dos sesiones de entrenamiento con el grupo.

A pesar de la complicada situación de falta de efectivos y la buena dinámica del rival, los de Gabri, ayer dirigidos por el segundo entrenador Josep Maria Turull por la sanción al de Sallent, eran quienes ligeramente llevaban el peso del partido. Bilal avisó en el minuto 20 con un tiro muy cómodo desde el balcón del área, pero que terminó en las manos del meta local tras un mal impacto al balón. Alya Camara, en el 28, cazó un rechace dentro del área y su volea se estrelló en un mar de jugadores locales.

Ya en el segundo tiempo, en el minuto 50, Boris marcó, pero el colegiado invalidó el gol por un ajustado fuera de juego. A partir de entonces, el Ibiza empezó a sacar las uñas, pero sin peligro destacado hasta el minuto 60, cuando el extremo Gilbert fue claramente zancadilleado dentro del área por el debutante Cobo. Marquitos tomó la responsabilidad y engañó a Pau Torres desde los once metros (1-0). Pese a que ninguno de los equipos había hecho grandes méritos para ganar, el resultado volvía a castigar al Atlètic Lleida. Aun así, el espíritu de supervivencia otorgó el mínimo premio a los leridanos en el 83 con el gol de Alya Camara tras una conducción que definió con un tiro cruzado de puntera entrando al área (1-1), que sorprendió al portero Edu Frías, quien pudo hacer más para evitar el empate.

En los últimos minutos, el Atlètic Lleida se creció, pero los balones al área no encontraron rematador, cerrando un empate justo en un partido más donde los del Segrià dieron síntomas de mejoría, aunque no se llevaron el premio de la victoria, que se les sigue resistiendo fuera de casa esta temporada.

El segundo entrenador, Josep Maria Turull, encargado de dirigir ayer al equipo tras la explusión de Gabri ante el Sant Andreu, atendió a los medios después del partido y expuso el sabor agridulce del empate: “En la situación en la que nos encontramos debemos sumar de tres en tres, pero visto el partido hay que decir que ha sido un empate justo”, declaró. Además, dijo que “hemos viajado con la idea de llevarnos los tres puntos”.

Turull expresó que “hay que alabar la capacidad de reacción del equipo porque con el gol de penalti era muy dificil sacar algo positivo de aquí”, y añadió que “este tipo de empates como visitantes hay que hacerlos buenos ganando en casa la semana siguiente (en este caso tras el parón navideño)”.

Acerca de la ligera mejoría del equipo en defensa, Turull no dudó en afirmar el crecimiento de los suyos: “Desde el partido ante el Atlético Baleares hemos visto que hay una clara mejora del equipo”, añadiendo que “no debemos obsesionarnos con mirar la clasificación, hay que seguir creciendo y sumando puntos partido a partido”.

Sobre el partido del nuevo fichaje, Carlos Cobo, Turull dijo que “no es nada fácil jugar esos setenta minutos tan exigentes”. Además, admitió que “él mismo ya nos ha dicho que se ha adaptado muiy bien al grupo”, añadió. Acerca del estado físico de Nico Magno, el técnico explicó que “había llegado muy justo y ha notado molestias, pero no se ha roto”.

Por su parte, el mediocentro Jordi Ortega no dudó en decir que “si seguimos en esta dinámica, nos salvamos seguro”.