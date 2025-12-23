Bartolo, nuevo presidente

Xavi Bartolo y Josep Maria Oromí, ayer en la rueda de prensa en la que se anunció el relevo en la presidencia. - ATLÈTIC LLEIDA

El Atlètic Lleida anunció ayer un cambio significativo en su cúpula directiva. Xavier Bartolo, hasta ahora director deportivo, se convierte en el nuevo presidente del club, asumiendo el cargo que en los últimos dos años –desde noviembre de 2023– ha ocupado Josep Maria Oromí, con quien el club ha logrado los ascensos a Tercera y Segunda RFEF. El presidente saliente explicó que el relevo no responde a una decisión personal, sino que fue tomada el 3 de diciembre por la junta de socios del club: "Lo que decide la junta, que es soberana, es lo que se tiene que hacer”, dijo Oromí, que se mostró “a disposición del nuevo presidente. En lo que considere que pueda participar, estaré disponible”.

En sus primeras declaraciones como nuevo presidente, Bartolo agradeció la labor de su antecesor y subrayó la necesidad de mejorar la organización interna del club. “Tenemos un batiburrillo de gente haciendo cosas. Todos con muy buena voluntad, pero nos falta organización para ser más eficientes”, reconoció. En este sentido, avanzó que una de las primeras misiones es clarificar funciones y responsabilidades: “Tenemos que establecer áreas de trabajo y poner responsables”, destacó, antes de añadir que se está en el proceso de definir quiénes ocupan la nueva junta directiva y también quién asume la dirección deportiva que hasta ahora ocupaba el propio Bartolo, a pocos días de que empiece oficialmente el mercado de invierno.

Bartolo dijo que será un “presidente más ejecutivo”, con mayor dedicación a la coordinación y supervisión de las distintas áreas. No obstante, apeló a la calma, señalando que “no hay que tomar decisiones urgentes, porque hasta ahora todo funciona de manera correcta”.

En el plano deportivo, el nuevo presidente fue prudente con los objetivos. “Sería muy atrevido decir que esperamos algo más que no sea la salvación”, afirmó, insistiendo en que “nuestra primera prioridad ahora es salir de la zona de descenso”, ya que el equipo está a seis puntos de la salvación directa y a cinco del play out. Pese a ello, reiteró la confianza en el entrenador, Gabri García, y advirtió de que “el mercado de invierno es difícil” y que “si llegan fichajes, deberá haber salidas”.

Bartolo señaló como principal problema el rendimiento defensivo del equipo: “Llevamos 27 goles en contra. Somos el segundo o tercer equipo más goleado de la categoría”. Aun así, valoró que “a nivel defensivo el equipo ha dado pasos adelante” en los últimos partidos (dos empates).