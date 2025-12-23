Castañeda ya está en Lleida y hoy se entrenará

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida hizo oficial ayer la incorporación del base estadounidense Xavier Misael Castañeda, de 25 años, que llega en calidad de cedido por el Unicaja hasta el final de la temporada. El jugador de Chicago, que tiene pasaporte bosnio, llegó ayer a Lleida y por la tarde ya pasó la pertinente revisión médica antes de ejercitarse hoy a las órdenes de Gerard Encuentra, que ya podría contar con él para el partido de este próximo domingo en la pista del Girona.

Castañeda viene a reforzar una posición de director de juego un tanto debilitada y en busca del protagonismo que no ha encontrado en el cuadro malagueño, en el que recaló este pasado verano pero que apenas ha entrado en los planes de Ibon Navarro. Ha disputado un total de 14 partidos oficiales repartidos en cuatro competiciones (ACB, Champions League, Copa FIBA Intercontinental y Supercopa Endesa), ayudando al equipo a conquistar la Copa FIBA Intercontinental en Singapur. Su mayor protagonismo lo ha tenido en la Champions, donde ha participado en las cinco jornadas disputadas, con un promediado de 6 puntos y 2,7 asistencias en 14 minutos. En la competición doméstica sus números son muy discretos, con 1 punto y 1,4 asistencias de media en los cinco encuentros en los que ha tomado parte, con casi 11 minutos en pista. En la Liga Endesa lleva casi mes y medio sin jugar, ya que ha sido uno de los descartes de Ibon Navarro en los últimos cinco encuentros.

Castañeda se formó en los South Florida Bulls y los Akron Zips, ambos de la NCAA, entre 2018 y 2023. En la temporada 2023-2024, el base dio el salto a Europa de la mano del GS Lavrio griego, y el curso pasado militó en el Bourg-en-Bresse francés, donde promedió 17 puntos, 2,2 rebotes, 3,5 asistencias y 14,1 de valoración, además de disputar también la EuroCup.

El director deportivo del Hiopos Lleida, Joaquín Prado, valoró positivamente la llegada del estadounidense y destacó que “nos aportará un plus desde la posición de base en cuanto a la generación de ventajas. Es un jugador con mucha calidad en situaciones ofensivas y en el bloqueo directo, con mucha amenaza en el tiro de tres puntos. Prado también destacó su experiencia en el baloncesto europeo “tras sus últimas temporadas en Grecia y el año pasado en Francia con el Bourg-en-Bresse, donde jugó una gran temporada tanto en la competición doméstica como en la EuroCup. Creemos que nos dará un plus y complementa muy bien a los jugadores que tenemos en el perímetro. Vamos a dar un paso adelante”, sentenció.

El Nucli Bordeus se desplazará a Girona y Andorra

El Hiopos Lleida tampoco estará solo en sus dos próximos desplazamientos, ambos de forma consecutiva, este domingo 28 de diciembre a Girona y el 2 de enero al Principat d’Andorra. El Nucli Bordeus fletará un autocar para cada partido ya que no ha podido contar con las entradas que quería. El club gerundense ha cedido solo 50 entradas a la afición leridana, que tenía unas 150 peticiones, mientras que el Morabanc Andorra entregará 75, aunque la demanda había sido de unas 200. Se espera que en el pabellón de Fontjau se supere de largo el centenar de seguidores de Lleida.