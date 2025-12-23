El Espanyol alarga su racha antes del derbi

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El RCD Espanyol remontó al Athletic Club en San Mamés (1-2), con dos grandes goles de Carlos Romero y del leridano Pere Milla que neutralizaron un primer tanto de Alex Berenguer, y se metió de lleno en la pelea por clasificarse para la Liga de Campeones en el último partido de 2025. Con este triunfo, el quinto consecutivo en Liga, el equipo de Manolo González apuntala su quinta plaza en la tabla y se acerca a dos y cuatro puntos del cuarto y quinto clasificados, el Villarreal y el Atlético Madrid, respectivamente, antes de afrontar el derbi contra el Barça del próximo 3 de enero.

La derrota, por contra, supone un serio varapalo para el Athletic, que se queda varado en la octava plaza, pero con un partido más jugado que sus perseguidores.