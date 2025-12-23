Marc Márquez vuelve a pilotar: entrena en Alcarràs por primera vez después de ser operado

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Diez semanas después de su última operación en el hombro derecho, Marc Márquez volvió a subirse ayer a una moto de competición para sentirse de nuevo piloto. No lo hacía desde que el 5 de octubre fuera embestido en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia por el italiano Marco Bezzecchi, lo que le provocó una rotura en el coracoides y de los ligamentos de su hombro derecho, una lesión que le obligó a pasar de nuevo por el quirófano una semana después de proclamarse campeón del mundo por novena vez, séptima en MotoGP.

El leridano había avisado hacía días que su regreso a los entrenamientos estaba muy cerca. “Estoy mucho mejor y la semana que viene volveré a montar en moto. Me he sometido a una revisión médica y ya han pasado tres meses desde la lesión. Así que el domingo o la semana que viene volveré a subirme al sillín, para entender lo que significa pilotar una moto”, confirmó Márquez el pasado viernes durante la fiesta de celebración de Ducati por el título.

Volvió ayer en el Circuit d’Alcarràs, donde participó en una sesión de flat track junto a otros dos campeones mundiales, su hermano Àlex y el brasileño Diogo Moreira, ganador este año del título de Moto2 y gran amigo de los Márquez desde hace ya años. Marc, pese a la inactividad de tres meses, demostró que continúa teniendo el gen competitivo de siempre y completó varias tandas largas de entrenamiento casi al límite durante las cerca de tres horas que duró la sesión en el trazado leridano. El objetivo es ir adquiriendo rodaje con vistas al test de pretemporada en Sepang de principios de febrero.