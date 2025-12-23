Triunfo local en el Blanca Fernández Ochoa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La VI edición del Trofeo FIS Blanca Fernández Ochoa reunió este fin de semana en la estación de esquí aranesa de Baqueira Beret a 150 esquiadores y esquiadoras a nivel estatal y del resto del mundo. Como novedad, en esta edición tuvo lugar un doble Slalom, en vez de un Gigante y Slalom. La deportista andorrana Etna Pou y el corredor aranés Marc Ubeira se impusieron el sábado, mientras que la jornada del domingo acabó con doble triunfo andorrano, de Etna Pou y Marc Black.