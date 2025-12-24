Efe, ahora en el Cádiz, visita el Camp d’Esports

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Camp d'Esports recibió el lunes la visita del exfutbolista del Lleida CF con una ascensión más meteórica en el fútbol estatal, Efe Ugiagbe, que en pocos meses pasó de ser un habitual suplente con el club azul a establecerse como futbolista profesional, ahora en el Cádiz de Segunda división. El nigeriano regaló al club la camiseta de su actual equipo.

El futbolista africano llegó como una apuesta de Pereira, aunque solo pudo ser inscrito para la segunda parte de la pasada temporada. Después de tener pocos minutos, se marchó, como el resto de la plantilla, en su caso al filial del Ceuta. Sin embargo, tras una buena pretemporada debutó en Segunda con el conjunto ceutí y antes de acabar el mercado el Cádiz pagó por sus servicios. En el equipo andaluz ha disputado 11 partidos, marcando un gol.