Este 2025 será recordado a nivel local como el año en el que los hermanos Márquez, Marc y Àlex, hicieron historia al conseguir el doblete en el Mundial de MotoGP, sin olvidar las medallas europeas del piragüista Miquel Travé y de la nadadora Emma Carrasco.

E l 2025 ha tenido dos protagonistas indiscutibles en el mundo del deporte individual de Lleida, y ambos comparten apellido, origen y una historia de superación. Marc y Àlex Márquez no solo han logrado un doblete mundial histórico –campeón y subcampeón del mundo –, sino que han situado a la provincia en el centro del mapa deportivo internacional. Lo que han conseguido este año difícilmente se repetirá, como ya advirtió el mayor de la saga en la multitudinaria fiesta de celebración que ambos se dieron en Cervera ante cerca de 20.000 fervientes fans.

La temporada de MotoGP quedó definida por el dominio apabullante de Marc, con su hermano Àlex siendo el único que ha conseguido plantarle cara e, incluso, desbancarle del liderato en el inicio del certamen gracias a su regularidad. Marc consolidó su retorno al primer plano del motociclismo internacional con una campaña que combinó madurez, velocidad y una notable capacidad de gestión. Después de cinco años marcados por intervenciones quirúrgicas en el hombro y periodos de incertidumbre competitiva, recuperó muchos de los rasgos que lo habían definido en sus épocas más dominantes.

Antes de que una desafortunada caída le dejaba fuera de combate en las últimas cinco carreras, el mayor de los Márquez logró once victorias en grandes premios, respaldadas por catorce triunfos en carreras Sprint que reforzaron su ventaja en la clasificación general y le dieron el título matemático con cinco carreras de antelación. Su presencia en el podio fue constante —quince apariciones a lo largo del campeonato— y su rendimiento en clasificación, con siete poles, permitió que la mayoría de sus domingos comenzaran en posiciones de control. Todo ello consolidó un título que combinó números sólidos y decisiones estratégicas en momentos clave.

Àlex Márquez, por su parte, completó la mejor temporada de su carrera en MotoGP con una línea ascendente que se mantuvo desde la primera cita hasta el cierre del campeonato. Sus tres victorias en Grandes Premios y tres en los esprints marcaron la base de un año en el que supo combinar agresividad con estabilidad. A ellas se sumaron doce podios totales y una pole que reflejaron un salto cualitativo evidente tanto en ritmo de carrera como en clasificación, lo que le coloca la etiqueta de aspirante al título en 2026, que afrontará con una Ducati de fábrica como la de su hermano.

Siguiendo con el motor, pero en las cuatro ruedas, otro protagonista leridano en este 2025 ha sido Mari Boya. El aranés, de 21 años, ha firmado su mejor temporada en el circo de la velocidad y recientemente se oficializó su salto el año que viene a la Fórmula 2, la antesala de la F1, de la mano de la escudería italiana Prema, una de las punteras de la parrilla. Boya, que es el primer piloto de la nueva academia de Aston Martin, cerró un 2025 brillante, siendo el mejor piloto de la segunda mitad del certamen de F3 después de conseguir la tercera posición final gracias a su victoria en Silverston y a cinco podios, además de rozar el triunfo en el mítico Gran Premio de Macao, en el que fue segundo.

Otro de los nombres propios de este año en el deporte leridano a nivel internacional ha sido el del piragüista Miquel Travé. Después de rozar el podio olímpico el año pasado en el canal parisino de Vaires-sur-Marne, el palista de La Seu d’Urgell se sacó la espina clavada coronándose, en el mismo escenario, campeón de Europa de canoa. Además, se colgó el bronce por equipos y se quedó a nueve décimas de subir al podio en el Mundial.

El piragüismo ha sido muy prolífico este año en medallas internacionales, sobre todo en las categorías de promoción, en las que ha destacado la júnior Anna Simona. La joven palista de La Seu se proclamó campeona de Europa de kayak cross y fue subampeona continental por equipos, tanto en K1 como en C1, mientras que Faust Clotet, de Sort, logró el título europeo de C1 júnior y el bronce por equipos en el Mundial de la categoría celebrado en Foix. En el canal francés también brillaron Manel Contreras, bronce en K1 sub-23, y Jan Vicente y Didac Foz, bronce por equipos júnior. Finalmente, la pontsicana Laia Sorribes se colgó la plata por equipos en el Europeo absoluto.

En la modalidad de esquí también hubo muy buenos resultados para los representantes leridanos. En fondo, Jaume Pueyo y Bernat Sellés firmaron el mejor resultado de la historia en un evento de esprint por equipos para España con una decimocuarta plaza que lograron en los Mundiales de Trondheim. El urgelense, además, firmó dos Top 10, uno en el Mundial y otro en la Copa del Mundo y cierra este 2025 ya clasificado para los Juegos Olímpicos del año que viene en Milano-Cortina D’Ampezzio.

En esquí de montaña volvió a destacar la joven Laia Sellés, que también aspira a ser olímpica pese a sus 18 años. La esquiadora de Lles de Cerdanya firmó un triplete de medallas en el Mundial de jóvenes, siendo campeona en relevos y esprint y bronce en la Vertical. Y en freeride, donde Baqueira vivió una nueva edición del certamen internacional, el local Abel Moga se colgó la plata, igual que hizo en 2022.

Otros leridanos que destacaron a nivel internacional fueron la nadadora Emma Carrasco y la judoca Ai Tsunoda. La representante del Sant Andreu firmó recientemente su mejor resultado a nivel absoluto de su carrera al colgarse la medalla de bronce en los 400 estilos del Campeoanto de Europa de piscina corta disputado en Lublin (Polonia), donde también fue sexta en la final de los 200 estilos. Por su parte, Tsunoda se quedó a las puertas del bronce mundialista, como ya le ocurrió en los Juegos Olímpicos de París del año anterior, aunque se consoló con el oro en el Grand Slam de París.