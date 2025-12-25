El Hiopos Lleida afronta el tramo clave del curso

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida afronta este domingo (12.00) su último partido de 2025 en la pista del Girona, decimoquinto clasificado, tras la ajustada derrota ante el Real Madrid por 81-88, la quinta consecutiva. Los de Gerard Encuentra, que se medirán a MoraBanc Andorra y Casademont Zaragoza en las primeras jornadas de 2026, están en un tramo clave de la temporada y, según explicó ayer el pívot Cameron Krutwig antes del entrenamiento, visitarán Fontajau con la mentalidad de que “cada partido es importante y significa algo. Debemos ir a Girona con un buen enfoque”, añadió.

Los leridanos visitarán a un rival directo –ambos tienen un balance de 4 triunfos y 7 derrotas– tras perder las últimas cinco jornadas, por lo que Krutwig definió el choque como un “partido grande”. “Hemos perdido varios partidos seguidos y estamos intentando volver al buen camino. Sabemos que será un partido duro, pero estaremos preparados”, apuntó el norteamericano. También habló sobre la reciente derrota ante el líder, el Real Madrid, en la que el equipó mostró buenos minutos de juego. “Tratas de sacar cosas positivas del partido, pero ¿por qué no podemos jugar 40 minutos buenos en vez de 35? Eso es lo que debes hacer como jugador, no jugar 35 buenos minutos y 5 malos”, concluyó.

Por su parte, el ala-pívot John Shurna destacó que el Hiopos se medirá el domingo a “un muy buen equipo, especialmente en casa”. Y es que los de Moncho Fernández se hacen muy fuertes en Fontajau, donde han conseguido sus cuatro victorias de esta temporada. Asimismo, apuntó que una de las claves para sacar un buen resultado de Girona será “estar juntos como equipo. Ellos tienen buenos jugadores y si les dejas seguir, van a castigarte”, señaló. En cuanto al partido ante el Madrid, Shurna se mostró positivo, destacando “el esfuerzo, la energía y la mejora en defensa”. También habló sobre su momento personal y dijo que “solo quiero ayudar a ganar al equipo”.

Shurna también habló sobre Xavier Castañeda, reciente fichaje del equipo que ayer hizo su primer entrenamiento con el grupo, y apuntó que “parece un gran tipo. Estamos emocionados por tenerlo aquí y espero que pueda contribuir”, aseguró.

Por otro lado, el Hiopos Lleida afronta uno de los tramos más importantes de la temporada, ya que después de visitar de forma consecutiva las pistas de Girona y Andorra, recibirá al Zaragoza el 4 de enero, tres rivales directos. El club ha iniciado así una campaña especial en la que por cada tres entradas adquiridas ante el equipo maño habrá una de regalo y los nacidos a partir de 2010 tendrán un precio especial de 10 euros en cualquier zona del pabellón.