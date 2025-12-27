El Hiopos Lleida descarta la cesión de Xavier Castañeda

Xavier Castañeda no jugará en el Hiopos Lleida. El club leridano anunció ayer por la tarde en un comunicado que no hacía efectiva la incorporación del base estadounidense, cedido por el Unicaja, al no haber superado las pruebas médicas que se le habían practicado. La noticia fue toda una sorpresa, sobre todo en el seno de la entidad malagueña, que no tenía constancia de ninguna lesión, según apuntó en su página web. Ahora el Hiopos seguirá sondeando en el mercado en busca de un refuerzo para la dirección.

El propio Gerard Encuentra no quiso profundizar en la habitual rueda de prensa previa de la mañana en el posible debut de Castañeda, dejando cualquier decisión al resultado de las pruebas. “Está pendiente de la documentación de las pruebas médicas y si está disponible, decidiremos en el último momento si juega o no”, señaló horas antes de que se anunciara que no iba a fichar.

Con vistas al duelo de mañana en la pista del Bàsquet Girona, un rival directo que presenta el mismo balance de victorias y derrotas (4/7), Encuentra pidió calma pese a la situación y reconoció que ve al equipo preparado. “Ves unión entre los jugadores, con ganas de mejorar y revertir la dinámica, y ese es el camino”, afirmó, convencido de que el compromiso diario acabará reflejándose en la pista, aunque también reconoció que la situación tiene un componente mental. “Hay más ‘run run’, la pelota pesa un poco más y la canasta se ve un poco más pequeña. Ahora estamos en una dinámica un poco más negativa, pero si trabajas bien, llega un momento en el que te desbloqueas”, señaló.

A nivel competitivo, Encuentra considera que el equipo está rindiendo, pero que los problemas aparecen en momentos muy concretos de los partidos. “Mi sensación es que competimos bien, pero en tramos clave nos ponemos más nerviosos, perdemos algún balón y tomamos decisiones que no son las mejores. Nos falta recuperar la calma y la claridad que teníamos al inicio de la temporada”, apuntó. En esa línea, recordó que la mayoría de encuentros se han disputado hasta el último tramo, pero que la presión acaba pesando. “El partido va a mil por hora y tenemos que tener más claro a qué jugar y decidir mejor”, explicó, para añadir: “Cuando pierdes, cada uno tiende a mirar hacia otro lado, y debemos conseguir justo lo contrario: mirarnos a la cara y avanzar juntos”.

Encuentra podrá contar mañana con James Batemon, baja los dos últimos partidos y que se ha podido entrenar toda la semana con normalidad.