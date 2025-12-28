Duelo clave en Fontajau: El Hiopos Lleida visita el Girona con el objetivo de romper una racha de cinco derrotas

El Hiopos Lleida afronta hoy (12.00) en Fontajau una de esas citas que pueden marcan el pulso de la temporada. Visita la pista del Bàsquet Girona, un rival directo en la lucha por la permanencia, con ambos equipos igualados en la clasificación con un balance de 4 victorias y 7 derrotas. Será el último examen del año en el que Gerard Encuentra podrá recuperar a James Batemon, ausente los últimos dos partidos, y aún con la noticia fresca del descarte de Xavier Castañeda tras no pasar la revisión médica.

El duelo enfrentará a dos equipos con trayectorias muy diferentes. Mientras los de burdeos llegan a la cita habiendo perdido sus últimos cinco partidos y acumulan más de dos meses y medio sin ganar lejos del Barris Nord, los gerundenses son muy solventes como local, no en vano los cuatro triunfos que tienen los han conseguido en Fontajau. “Es un rival que ante su gente se hace muy fuerte”, avisa el técnico del Hiopos, consciente de que eso les exigirá “nuestra mejor versión”.

El Hiopos llega tras encadenar cinco derrotas, una racha que no explica del todo el nivel mostrado en las últimas jornadas. Dos de esos tropiezos fueron ante Unicaja y Madrid, partidos en los que el equipo compitió hasta el final y tuvo opciones de victoria. “Veo a los jugadores con ganas de mejorar y de revertir la dinámica”, señala Encuentra, que insiste en la necesidad de mantener la calma en los momentos calientes: “La pelota pesa un poco más y la canasta la ves un poco más pequeña. Ahora tenemos una dinámica más negativa y tenemos que estar unidos”, indicó.

Encuentra apunta a la gestión de la presión como una de las claves. “Mi sensación es que el equipo trabaja y compite bien, pero en momentos clave nos puede la presión. Tenemos que tener más claro a qué jugar y tomar mejores decisiones cuando el partido va a mil por hora”, asegura. Para ello, el mensaje interno pasa por remar en la misma dirección: “Cuando pierdes, cada uno mira hacia otro lado; debemos mirarnos a la cara y ver que todos vamos juntos”, reclamó.

En el apartado deportivo, el Hiopos recupera a Batemon, baja los dos últimos partidos, una pieza importante para ganar amenaza exterior. Enfrente, un Girona que imprime un ritmo alto y castiga cada error. “Nos obligará a estar muy bien en el balance defensivo y a controlar las pérdidas, porque las aprovechan para correr en transición”, analiza Encuentra, que también alerta del peligro desde el triple. Controlar esos básicos será fundamental en un duelo directo que puede marcar el camino de ambos equipos. En juego, algo más que una victoria: cerrar el año con impulso y reforzar el objetivo de la salvación.

“El Lleida siempre lucha hasta el final”

El entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, destacó que el Hiopos Lleida es “un equipo que siempre se agarra al partido y lucha hasta el final”, y aseguró que el de este mediodía será “un partido muy complicado” y “dinámico”. El preparador gallego afirmó que el conjunto leridano destaca por tener “un gran uno contra uno” y que “desde el punto de vista defensivo tenemos que hacer un trabajo colectivo”, aseguró.

El Força Lleida nunca ha ganado en Fontajau

El Força Lleida intentará romper hoy la mala racha que acumula en sus visitas a Fontajau, donde nunca ha ganado. En la etapa ACB perdió la pasada campaña sus dos duelos ante el Girona, y en la antigua LEB, cayó en la fase regular 2021-22 y en las semifinales del play off de ascenso que se jugó en la pista gerundense.