El Cadí cierra el año con un exigente derbi catalán

El Cadí La Seu cerrará su año liguero con la exigente visita del líder Spar Girona hoy (11.00/ RTVE Play). Las leridanas, que vienen de encajar una contundente derrota ante el Ensino (84-57), afrontan su primer duelo catalán de la temporada con sensaciones encontradas y ancladas en la zona baja de la tabla, concretamente en la decimotercera posición, un solo triunfo por encima del descenso.

Su balance de 4 victorias y 8 derrotas contrasta con el prácticamente impecable 10/1 con el que llegará el Girona a un choque que tendrá lugar en el Palau Municipal d’Esports de La Seu d’Urgell, feudo de un Cadí que no está cosechando buenos resultados en casa. De sus seis partidos disputados en tierras leridanas, tan solo ha ganado uno, ante el Spar Gran Canaria, último clasificado, por 73-71. Al contrario que las del Alt Urgell, el Girona llega lanzado. Las de Roberto Íñiguez llevan seis triunfos consecutivos, arrollando a todos sus rivales desde que en la jornada 5 cedió por 77-72 ante el Casademont Zaragoza, segundo clasificado, a domicilio.

Como dos caras opuestas de una misma moneda, Cadí y Girona se medirán en uno de los duelos catalanes más emblemáticos de las últimas temporadas. Un encuentro trascendental sobre el que el técnico del Cadí La Seu, Isaac Fernández, apuntó que “más allá de que el rival sea el Girona, debemos preocuparnos de nosotros mismos. Venimos de un partido muy malo ante el Ensino en Lugo por la forma como se perdió y debemos tener todos muchas ganas para dar más”. Sobre su rival, Fernández destacó que “no solo son un muy buen equipo, también juegan como un muy buen equipo. Hay muy pocos agujeros en los que podamos encontrar debilidades”, sentenció el entrenador del conjunto leridano.

Tras este duelo ante el líder de la competición, el Cadí cerrará el año 2025 y encarrilará la recta final de una primera vuelta que culminará con los duelos ante el Estepona en casa y el Joventut en Badalona.