La Cursa dels Nassos bate su récord

Momento de la salida de la prueba de cinco kilómetros desde el pabellón Francesc Betriu de Oliana. - JORDI ODÉN/JUDIT PUJOL

La Cursa dels Nassos de Oliana, segundo Memorial Josep Piqué “Palau”, superó ayer por primera vez en sus catorce ediciones disputadas el medio millar de inscritos, concretamente llegó hasta los 502, medio centenar más que el año pasado, en una edición marcada por la fina lluvia que prácticamente se mantuvo durante toda la jornada.

La prueba del Alt Urgell constaba de dos recorridos, que partieron desde el pabellón Francesc Betriu. La distancia larga, que este año constaba de 11 kilómetros, discurrió por senderos, caminos y pistas combinando tramos rápidos con subidas exigentes por los alrededores de la población. El más rápido fue el atleta local Marc Bernadés, del GE Oliana, que paró el crono en 44 minutos y 26 segundos, superando en poco más de 4 minutos a Arnau Solé (Oé Team) y a Ángel Nieto (Cudós), que entraron ambos separados por un solo segundo.

La mejor fémina fue la independiente Rosa Mari Carulla, que firmó un registro de 57 minutos y 57 segundos, casi seis minutos más rápida que la también independiente Maria Mas y que Gosia Skrzyniarz (Cudós), que cruzaron la meta con dos segundos de diferencia.

En la distancia corta, de 5 kilómetros con tramos urbanos y caminos rurales, triunfaron Gerard Rodríguez (Prat Triatló) y Noemí Aumedes (AA Xafatolls), que también concluyó tercera de la general. Víctor Ferrer (Pons hai) y Xavi Torrecillas (Almiramar) completaron el podio masculino, y Ericka Ábalos y Mari Carme Altisent (CE Linyola), el femenino.